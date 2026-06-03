Σε μια επιθετική κίνηση που απειλεί να αναφλέξει ξανά το παγκόσμιο εμπόριο προχωρά ο Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας σχέδιο για την επιβολή οριζόντιων δασμών τουλάχιστον 10% σε δεκάδες κράτη. Πρόκειται για την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναστήσει την προστατευτική του ατζέντα μετά τη βαριά ήττα που υπέστη φέτος στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο είχε κρίνει παράνομους τους προηγούμενους μαζικούς δασμούς του.



Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) έβαλε στο στόχαστρο 60 χώρες, κατηγορώντας τες ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα κατά των εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.



Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η ολιγωρία αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των Αμερικανών εργαζομένων. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται κορυφαίες οικονομίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Ινδία, με τους προτεινόμενους δασμούς να κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5%.



Για να παρακάμψει τα δικαστικά εμπόδια, η κυβέρνηση επιστράτευσε το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή ερευνών για τις πρακτικές των εμπορικών εταίρων. Οι στοχοποιημένες χώρες χωρίστηκαν σε δύο ταχύτητες. Η πρώτη, που περιλαμβάνει την ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και την Ταϊβάν, θα αντιμετωπίσει δασμούς 10%. Η δεύτερη ομάδα, στην οποία φιγουράρουν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Βραζιλία, θα πληγεί με συντελεστή 12,5%.



Στην έκθεση του USTR φωτογραφίζονται συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το ρύζι από τη Μιανμάρ, ο καπνός από το Μαλάουι και το βαμβάκι από την περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας.

Η απόφαση προκάλεσε άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις από διεθνείς αξιωματούχους και αναλυτές, οι οποίοι κάνουν λόγο για καθαρό πρόσχημα. Κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την ανθρωπιστική αφορμή της καταναγκαστικής εργασίας απλώς ως δούρειο ίππο για να ορθώσουν ξανά το εμπορικό τείχος που γκρέμισε η δικαιοσύνη.



Από την πλευρά του, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή, που στρέφεται ακόμα και κατά παραδοσιακών συμμάχων, προκαλεί τεράστια αβεβαιότητα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ΕΕ αναμένεται να επικυρώσει αυτόν τον μήνα μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αποδεχόμενη δασμούς 15% στις περισσότερες εξαγωγές της με αντάλλαγμα τον μηδενισμό των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με τους Financial Times.