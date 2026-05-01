Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζοντάς τους στο 25%, κίνηση που αναζωπυρώνει τις εντάσεις στο διατλαντικό εμπόριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν τηρεί τις εμπορικές δεσμεύσεις της και ξεκαθάρισε πως τα οχήματα που παράγονται στις ΗΠΑ θα εξαιρούνται πλήρως από τους δασμούς, επιμένοντας στη γραμμή ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Σκληρή αντίδραση από τις Βρυξέλλες

Η κίνηση προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε έκανε λόγο για «αναξιόπιστη στάση των ΗΠΑ» και χαρακτήρισε τη νέα απόφαση «απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να απαντήσει «με σαφήνεια και αποφασιστικότητα».

Από την πλευρά της Ιταλίας, κύκλοι της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι εμφανίζονται ανήσυχοι για τις επιπτώσεις στη βιομηχανία αυτοκινήτου, τονίζοντας ότι η Ιταλία θα επιδιώξει συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση που θα πλήξει τις εξαγωγές.

Στην Ισπανία, συνεργάτες του Πέδρο Σάντσεθ σημειώνουν ότι η νέα αμερικανική πολιτική «υπονομεύει το πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ–ΗΠΑ» και προειδοποιούν για πιθανή απάντηση μέσω ευρωπαϊκών αντιμέτρων.

Στο Βερολίνο, γερμανικοί κυβερνητικοί κύκλοι εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η Γερμανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «σοβαρό πλήγμα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία».

Το πλαίσιο της σύγκρουσης

Η εμπορική σχέση ΕΕ–ΗΠΑ παραμένει κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία, με τον συνολικό όγκο εμπορίου να ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρότι είχε υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο για σταθεροποίηση των δασμών, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν νέα φάση έντασης.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιμέτρων, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην εφαρμογή των νέων δασμών, ενώ διπλωματικές διεργασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο Κομισιόν.

Από πότε έχει ξεκινήσει η εμπορική κόντρα Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εμπορική ένταση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά ξεκινά ουσιαστικά από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο (2017–2021), όταν η αμερικανική εμπορική πολιτική πέρασε σε πιο επιθετική γραμμή με το δόγμα «America First».

Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση ήρθε το 2018, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς σε ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας. Η ΕΕ απάντησε με αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα, όπως μπέρμπον, μοτοσικλέτες και αγροτικά προϊόντα, ανοίγοντας έναν κύκλο αμοιβαίων εμπορικών πιέσεων.

Boeing–Airbus και το πολυετές μέτωπο δισεκατομμυρίων

Λίγο αργότερα, η διαμάχη επεκτάθηκε και στον κλάδο της αεροναυπηγικής, με την πολύχρονη σύγκρουση Boeing–Airbus στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να οδηγεί σε δασμούς δισεκατομμυρίων εκατέρωθεν. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ αντάλλαξαν λίστες προϊόντων με τιμωρητικούς δασμούς, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις.

Στο ίδιο διάστημα, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει με επιβολή δασμών και στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κατηγορώντας την ΕΕ ότι «εκμεταλλεύεται» την αμερικανική αγορά. Αν και οι απειλές αυτές δεν προχώρησαν πλήρως τότε, δημιούργησαν μόνιμο κλίμα αβεβαιότητας για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε προσωρινά την περίοδο της προεδρίας Μπάιντεν, όταν ανεστάλησαν αρκετοί δασμοί και επιχειρήθηκε επαναπροσέγγιση με την ΕΕ. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ δείχνουν ότι η εμπορική αντιπαράθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με ακόμη πιο σκληρή ρητορική και απειλές για νέους δασμούς.