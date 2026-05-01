Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την κίνηση «απαράδεκτη» και υποστήριξε ότι αποδεικνύει πως η αμερικανική πλευρά δεν αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο εμπορικό εταίρο. «Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά. Δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζονται στενοί εταίροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει με «σαφήνεια και σταθερότητα», αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική της ισχύ, επισημαίνοντας ότι η στάση της Ουάσιγκτον ενισχύει την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στις εμπορικές πιέσεις.

Ο Λάνγκε υποστήριξε επίσης ότι η ΕΕ τηρεί τη συμφωνία-πλαίσιο που είχε επιτευχθεί με τις ΗΠΑ στη Σκωτία, η οποία προέβλεπε δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης ενός εμπορικού πολέμου.

Ωστόσο, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, αναφέροντας ως παράδειγμα περισσότερα από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο και τα οποία πλέον υπόκεινται σε σημαντικά υψηλότερους δασμούς.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται στον απόηχο της απόφασης Τραμπ για αύξηση των δασμών στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.