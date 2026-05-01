Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «με βάση το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη συμφωνία μας, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα οχήματα που παράγονται εντός ΗΠΑ δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς, σημειώνοντας: «Είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο ότι αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται στην Αμερική, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Truth Social

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, λόγω του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με τη μεταξύ μας πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%.

Είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παράγονται σε εργοστάσια εντός των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτά τα εργοστάσια, με Αμερικανούς εργαζόμενους, θα ανοίξουν σύντομα – δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστων εμπορικών ισορροπιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, καθώς η ΕΕ είχε δεσμευθεί να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα ανώτατο όριο 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και δυσκολίες από την αρχή της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία θα μπορούσε να εξοικονομήσει στους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων περίπου 500 έως 600 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα.

Το συνολικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε τα 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2024, δηλαδή περίπου 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.