Στο στόχαστρο του τουρκικού Τύπου μπαίνει ξανά η Αλεξανδρούπολη, με το A Haber να θέτει το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να μετατρέψουν την περιοχή σε πιο μόνιμο στρατιωτικό κέντρο.

Το τουρκικό δημοσίευμα, με τίτλο «Ιδρύεται αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη; Εντυπωσιακός ισχυρισμός από την Ελλάδα», επικαλείται ελληνικά μέσα ενημέρωσης και συνδέει το θέμα με την πρόσφατη επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην ακριτική πόλη.

Σύμφωνα με το A Haber, η Αλεξανδρούπολη έχει επανέλθει στην τουρκική επικαιρότητα επειδή βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και επειδή τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για αμερικανικές και νατοϊκές μεταφορές προς την Ανατολική Ευρώπη.

Η επίσκεψη Γκίλφοϊλ που άναψε τη συζήτηση

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι οι συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν μετά την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αλεξανδρούπολη.

Η Αμερικανίδα πρέσβης επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη «ζωτικό και στρατηγικό κόμβο» για την Ουάσινγκτον και το ΝΑΤΟ.

Η φράση αυτή αξιοποιείται από το A Haber για να παρουσιάσει την πόλη ως σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μετατόπιση του νατοϊκού βάρους προς την Ανατολική Ευρώπη.

Γιατί η Τουρκία παρακολουθεί την Αλεξανδρούπολη

Το A Haber υπογραμμίζει ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα.

Αυτή η γεωγραφική εγγύτητα, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, κάνει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή αντικείμενο στενής παρακολούθησης από την Άγκυρα.

Το άρθρο σημειώνει ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο στρατιωτικής εφοδιαστικής για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, καθώς προσφέρει εναλλακτική διαδρομή για μεταφορά δυνάμεων και υλικού προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ευρώπη, χωρίς να απαιτείται διέλευση από τα Στενά.

Το σενάριο «νέας Σούδας»

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του τουρκικού άρθρου είναι η αναφορά σε ελληνικά δημοσιεύματα που, σύμφωνα με το A Haber, κάνουν λόγο για πιθανή μετατροπή των εγκαταστάσεων της Αλεξανδρούπολης σε πιο μόνιμο στρατιωτικό κέντρο.

Το A Haber συγκρίνει αυτό το σενάριο με τη Σούδα στην Κρήτη, όπου λειτουργούν κρίσιμες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η σημερινή χρήση της Αλεξανδρούπολης αφορά κυρίως μεταφορές, ασκήσεις και logistics, όμως ορισμένα ελληνικά δημοσιεύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο σταθερής στρατιωτικής παρουσίας στο μέλλον.

Το βασικό μήνυμα του A Haber είναι ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία για την αμερικανική και νατοϊκή στρατηγική.

Η τουρκική πλευρά βλέπει την πόλη όχι απλώς ως ελληνικό λιμάνι, αλλά ως σημείο που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες σε Θράκη, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Ευρώπη.

Το τουρκικό δημοσίευμα εστιάζει στη στρατηγική θέση της περιοχής, στην εγγύτητα με την Τουρκία, στη χρήση του λιμανιού για στρατιωτικές μεταφορές και στην πιθανότητα οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.