Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τον καλωσορίζει στην ομάδα και να του τονίζει ότι όλοι περιμένουν τις… ρουκέτες του στο γήπεδο.

Η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του διεθνή Ουκρανού εξτρέμ δίνοντας 4+1 εκατ. ευρώ στην Τραμπζονσπόρ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια. Ο Ζούμπκοφ θα είναι παίκτης των «κιτρινόμαυρων» μέχρι το 2030 και ο Ηλιόπουλος ήταν αυτός που τον καλωσόρισε στην ομάδα, με την ΠΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο κανάλι της στο Youtube και στα social media.

«Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας «Αγιά Σοφιά», στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν.

Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις λίγα λόγια», ήταν τα λόγια του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, με τον Ζούμπκοφ, από την πλευρά του, να λέει τα εξής…

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».