Στις κάλπες προσήλθαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, καθώς και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προεπιλογής για τις θέσεις που πρόκειται να μείνουν κενές στις 30 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ενόψει της λήξης του δικαστικού έτους, οπότε αποχωρούν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης, καθώς με το τέλος του φετινού δικαστικού έτους αποχωρούν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Μαζί αποχωρούν εννέα αντιπρόεδροι και πέντε αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

Η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, 58

Σωκράτη Πλαστήρα, 48

Χρυσούλα Πλατιά, 51

Αλεξάνδρα Αποστολάκη, 43

Παvαγιώτη Βεvιζελέα, 40

Γεώργιo Σχoιvoχωρίτης, 39

Αικατερίνη Χονδρορίζου, 35

Βαρβάρα Πάπαρη, 19

Μιχαήλ Αποστολάκη, 4

Ακόμη, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα, ανέδειξε κατά σειρά ψήφων, τους εξής:

Ευάγγελo Μπακέλα, 18

Βασίλειο Φλωρίδη, 16

Δημήτριo Μητρoυλιά, 10

Μαρία Γκαvέ, 10

Άvvα Καλoυτά, 7

Ευσταθία Καπαγιάννη, 7

Στυλιανό Κωσταρέλλο, 6

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη, 2

Ελέvη Καρκαμπoύvα, 1

Σoφoκλή Λoγoθέτη, 1

Επίσης, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

Ευάγγελoς Μπακέλας, 70

Βασίλειος Φλωρίδης, 62

Ευσταθία Καπαγιάννη, 32

Δημήτριoς Μητρoυλιάς, 29

Μαρία Γκαvέ, 26

Οι προεπιλογές των δικαστών του ΣτΕ, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψηφίων συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ, που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας, έχουν ως εξής:

Παρασκευή Μπραίμη, 49 Χριστίνα Σιταρά, 35 Σοφία Βιτάλη, 25 Μαρία Σωτηροπούλου, 25 Δημήτρης Βασιλειάδης, 25 Βασίλης Ανδρουλάκης, 23 Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, 22 Ρωξάνη Γιαννουλάτου, 20

Τέλος, τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.