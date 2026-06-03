Το ελληνικό βόλεϊ θρηνεί την απώλεια της Ελένης Ζέτου στα 70 της χρόνια, η οποία υπήρξε μια από τις κορυφαίες παίκτριες όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Για την απώλεια της Ζέτου – που απεβίωσε στα 70 της χρόνια – εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΟΠΕ. Η Ζέτου ξεκίνησε τον αθλητισμό από ιδιαίτερα μικρή ηλικία και έχοντας περάσει στο σύνολο από 3 αθλήματα κατέληξε στο βόλεϊ. Αρχικά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό αγωνιζόμενη στο άλμα εις μήκος και την σφαιροβολία στην ομάδα του Ηρακλή. Στην συνέχεια, ασχολήθηκε με το μπάσκετ και μετά κυρίως με το βόλεϊ όταν και το 1972 εντάχθηκε στο κλιμάκιο της Βορείου Ελλάδος. Το 1972 σε ηλικία 16 ετών υπέγραψε δελτίο στον Άρη, του οποίου διετέλεσε αρχηγός μέχρι το 1985.

Με την ομάδα του Άρη έπαιξε δύο φορές στο Κύπελλο Συνομοσπονδίας και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος για έντεκα συνεχόμενες χρονιές. Το 1973 πρωτοέπαιξε στην Εθνική, όπου ήταν βασικό στέλεχος ως το 1977. Επανήλθε στη συνέχεια το 1982 για να παίξει μέχρι το 1984.

Το 1977, αναδείχθηκε από την ΕΟΠΕ ως η καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς. Εκτός αυτού τότε πήρε το πτυχίο της από την γυμναστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1983 εργάστηκε ως γυμνάστρια σε ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, και μετά διορίστηκε στην δημόσια εκπαίδευση. Στην ακαδημαϊκή της πορεία εξελέγη μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) στο ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και προήχθη στην βαθμίδα της τακτικής καθηγήτριας.

Από το 1988 ως το 1998, ήταν προπονήτρια της ομάδας του ΠΑΟ Διοικητηρίου, πριν αναλάβει την Εθνική Ελλάδος σε Νεάνιδες και Κορασίδες για 1 έτος. Από το 1999 και έπειτα υπήρξε προπονήτρια της ομάδας γυναικών και κορασίδων του Εαρινού Καλαμαριάς. Στο μεσοδιάστημα ήταν και στην θέση της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης. Έχει λάβει μέρος σε 5 συλλογικά έργα για την φυσική αγωγή και το βόλεϊ και έχει γράψει βιβλίο για την ψυχολογική προετοιμασία του βόλεϊ. Από το 2015 έως το 2016 ήταν προπονήτρια στις υποδομές του Αίαντα Ευόσμου.

Η ελληνική Ομοσπονδία βόλεϊ στάθηκε στην προσφορά και στη διαδρομή της ως εξής:

Συλλυπητήρια της Ε.Ο.ΠΕ. για την Ελένη Ζέτου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποχαιρετά με βαθιά οδύνη μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας του αθλήματος. Η Ελένη Ζέτου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια της πετοσφαίρισης.

Υπήρξε μία από τις κορυφαίες βολεϊμπολίστριες όλων των εποχών, αθλήτρια με σπάνιο ταλέντο, ήθος, προσωπικότητα και ψυχή. Το 1977, σε ηλικία μόλις 21 ετών, αναδείχθηκε από την ΕΟΠΕ ως η καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας από πολύ νωρίς τη μεγάλη της κλάση και τη ξεχωριστή θέση που θα κατείχε για πάντα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ.

Με την παρουσία της τίμησε το άθλημα, ενέπνευσε συναθλήτριες, αθλήτριες και προπονητές, και πρόσφερε πολλά και από τη θέση της προπονήτριας, υπηρετώντας την πετοσφαίριση με την ίδια αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση.

Η Ελένη Ζέτου αφήνει πίσω της τον γιο της και την κόρη της, Φερενίκη Μουντάκη, η οποία ακολούθησε και εκείνη τον δρόμο του βόλεϊ, αγωνιζόμενη ως ακραία και ολοκληρώνοντας την καριέρα της στον Α.Ο. Θήρας.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την ιστορία, τις αξίες και την προσφορά της στο ελληνικό βόλεϊ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί της.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν περνούν απλώς από τα γήπεδα. Τα σημαδεύουν. Αφήνουν πίσω τους μνήμες, στιγμές, αξίες και ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει ποτέ. Η Ελένη Ζέτου υπήρξε ένας τέτοιος άνθρωπος για το ελληνικό βόλεϊ. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό παράδεισο να έχει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος.

Καλό ταξίδι, Ελένη Ζέτου. Το ελληνικό βόλεϊ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.