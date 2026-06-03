Σε μια εντυπωσιακή πολιτική κυβίστηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εγκαταλείποντας οριστικά το σχέδιο για τη δημιουργία του περιβόητου ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το φιλόδοξο πρόγραμμα, που είχε ως στόχο την οικονομική αποζημίωση των πολιτικών του συμμάχων οι οποίοι διώχθηκαν επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, κατέρρευσε υπό το βάρος των εσωκομματικών αντιδράσεων και των δικαστικών προσφυγών, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ.



Η αναδίπλωση του Λευκού Οίκου έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης του υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ) στην πλατφόρμα X. Η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την προσωρινή δικαστική απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή της Βιρτζίνια, ο οποίος «πάγωσε» τις διαδικασίες μετά από προσφυγή που αμφισβητούσε τη νομιμότητα του ταμείου.



Αν και το υπουργείο εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το δικαστικό μπλόκο, ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί την απόφαση, αφήνοντας ωστόσο ένα «παράθυρο» επαναφοράς καθώς η απαγόρευση λήγει σε δύο εβδομάδες. Το συγκεκριμένο ταμείο είχε παρουσιαστεί τον περασμένο μήνα ως μια ευκαιρία για τα θύματα της «εργαλειοποίησης του κράτους» να λάβουν αποζημιώσεις και επίσημες συγγνώμες.

Είχε ιδρυθεί στο πλαίσιο ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, μετά από αγωγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τραμπ κατά της εφορίας (IRS). Βάσει της συμφωνίας, ο πρόεδρος και οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ, θα λάμβαναν ηθική ικανοποίηση, αλλά και πλήρη ασυλία από τους τρέχοντες φορολογικούς ελέγχους της IRS για την οικογενειακή τους επιχείρηση.



Ωστόσο, η πρωτοβουλία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι επικριτές τόνιζαν ότι το ταμείο θα αποτελούσε όχημα για την αποζημίωση των καταδικασθέντων για την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικάνοι έβλεπαν το θέμα ως πολιτικό βαρίδι ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ζητώντας από τον Τραμπ να εστιάσει στην ακρίβεια και τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.



Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους έκαναν λόγο για κατάχρηση εξουσίας. Ο ηγέτης της μειονότητας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε πως θα κατατεθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την πλήρη απαγόρευση τέτοιων πρακτικών στο μέλλον, προκαλώντας τους Ρεπουμπλικάνους να την υπερψηφίσουν, σύμφωνα με τους Financial Times.