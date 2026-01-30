Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων κατά της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν πρώην υπάλληλο της IRS από το να αποκαλύψει παράνομα τις φορολογικές του δηλώσεις, καθώς και εκείνες των γιων του και της εταιρείας του, σε μέσα ενημέρωσης.

Η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι και αναφέρει ότι ο Τραμπ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη με την προσωπική του ιδιότητα και όχι ως πρόεδρος. Μεταξύ των εναγόντων περιλαμβάνονται επίσης δύο από τους γιους του — ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ — καθώς και η Trump Organization.

«Οι εναγόμενοι προκάλεσαν στους ενάγοντες βλάβη στη φήμη και οικονομική ζημία, δημόσια ταπείνωση, αθέμιτη σπίλωση της επιχειρηματικής τους εικόνας, τους παρουσίασαν υπό ψευδές πρίσμα και επηρέασαν αρνητικά τη δημόσια υπόσταση του προέδρου Τραμπ και των λοιπών εναγόντων», αναφέρεται στην αγωγή, σύμφωνα με το NBC.

Πρώην εξωτερικός συνεργάτης της IRS, ο Τσαρλς Λίτλτζον, καταδικάστηκε το 2024 σε πέντε χρόνια φυλάκισης, αφού είχε δηλώσει ένοχος έναν χρόνο νωρίτερα για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του Τραμπ στους New York Times. Η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει το 2020 αποκλειστικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε καταβάλει μόλις 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος τα έτη 2016 και 2017.

Ο Τραμπ τότε είχε χαρακτηρίσει το δημοσίευμα των Times «εντελώς fake news» και «κατασκευασμένο», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες είχαν «αποκτηθεί παράνομα».

Ο Λίτλτζον παραδέχθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι είχε επίσης κλέψει φορολογικά αρχεία χιλιάδων άλλων εύπορων ατόμων το 2019 και το 2020, μεταξύ των οποίων οι δισεκατομμυριούχοι Τζεφ Μπέζος και Έλον Μασκ.

Το 2024, η IRS εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Λίτλτζον «απαράδεκτες» και πρόσθεσε ότι είχε αποστείλει σχετική ενημέρωση στους φορολογούμενους που επηρεάστηκαν.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι η IRS έχει λάβει γενικότερα δυναμικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων — ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να διασφαλιστεί ότι τίποτα παρόμοιο με το περιστατικό Λίτλτζον δεν θα μπορέσει να συμβεί στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Τραμπ, ο οποίος πλέον θα βρεθεί αντιμέτωπος στο δικαστήριο με τη δική του κυβέρνηση, είχε δηλώσει πέρυσι στους δημοσιογράφους ότι επιδιώκει «πολλά χρήματα» ως αποζημίωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με βάση προηγούμενες έρευνες εις βάρος του από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι New York Times ανέφεραν τον Οκτώβριο ότι ο Τραμπ ζητούσε αποζημίωση ύψους 230 εκατ. δολαρίων από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ερωτηθείς τότε για το ποσό, ο Τραμπ είχε απαντήσει: «θα μπορούσε να είναι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε τον Οκτώβριο ότι ο ίδιος θα ήταν εκείνος που θα ενέκρινε την καταβολή της αποζημίωσης, λέγοντας πως «είναι εξαιρετικά παράξενο να παίρνεις μια απόφαση με την οποία πληρώνεις τον εαυτό σου». Είχε δηλώσει τότε ότι θα δώριζε τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ή «στον Λευκό Οίκο, όσο αποκαθιστούμε τον Λευκό Οίκο».

Ο Λευκός Οίκος και η Trump Organization δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με την αγωγή κατά της IRS ή με το τι σκοπεύει να κάνει ο Τραμπ με τα χρήματα, εφόσον επιδικαστούν αποζημιώσεις.