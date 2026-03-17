Αντιδράσεις προκάλεσε στον Καναδά η απόφαση σχολείου να δημιουργήσει «ζώνες απαγόρευσης φαγητού» προκειμένου να διευκολύνει μαθητές που νηστεύουν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, όπως αναφέρει η nypost.

Το Fairview School στο Κάλγκαρι όρισε την καφετέρια ως «χώρο χωρίς φαγητό» σε συγκεκριμένες ώρες, με στόχο –όπως ανέφερε– να υποστηρίξει τους μουσουλμάνους μαθητές. Σύμφωνα με σχετικό email που διέρρευσε, για τους μαθητές της Δ΄ έως ΣΤ΄ τάξης η απαγόρευση ισχύει στο πρώτο μισό του διαλείμματος για φαγητό, ενώ για τους μεγαλύτερους μαθητές καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Σε ημέρες κακοκαιρίας, μάλιστα, ο χώρος μελέτης του σχολείου μετατρέπεται σε «ζώνη χωρίς φαγητό» για όλους τους μαθητές. Στο μήνυμα προς γονείς και μαθητές, η διοίκηση του σχολείου εξηγεί ότι «το Ραμαζάνι είναι ένας μήνας περισυλλογής, προσευχής, γενναιοδωρίας και κοινότητας» και τονίζει πως στόχος είναι «να διασφαλιστεί ένα υποστηρικτικό και σεβαστικό περιβάλλον για όλους». Το μέτρο εφαρμόζεται έως τις 19 Μαρτίου, οπότε ολοκληρώνεται το Ραμαζάνι.

Canadian school sparks controversy over 'no food' zones to serve Muslim students fasting for Ramadan https://t.co/AYU5wjKVyK pic.twitter.com/Z7hCdCAZSc — New York Post (@nypost) March 16, 2026

Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς γονείς να κάνουν λόγο για άδικη μεταχείριση των μη μουσουλμάνων μαθητών. Κάποιοι υποστήριξαν ότι τα παιδιά τους αναγκάζονται ουσιαστικά να «κρύβονται» για να φάνε, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την πολιτική «παράλογη» ή ακόμη και λόγο αλλαγής σχολείου.

Απαντώντας στη συζήτηση που προκλήθηκε, το Calgary Board of Education διευκρίνισε ότι τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τους κανόνες τους κατά τη διάρκεια θρησκευτικών ή πολιτισμικών περιόδων. Όπως ανέφερε, «τα σχολεία μπορούν να προχωρούν σε διευκολύνσεις για να στηρίξουν τους μαθητές, εντός και εκτός τάξης», ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για όλες τις περιπτώσεις.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με το συμβούλιο, προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου και τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν σε μια θρησκευτική πρακτική, όπως η νηστεία του Ραμαζανιού.

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια των θρησκευτικών προσαρμογών στα σχολεία και το πώς μπορούν να εξισορροπηθούν με την καθημερινότητα όλων των μαθητών.