Οι δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό με πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν «τεράστιες επιπτώσεις στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού», τόνισε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στην Αυστραλία.

Έπειτα από συνάντηση που είχε στην πρωτεύουσα της χώρας με τον Αυστραλό ομόλογό της, Άντονι Αλμπανέζι, η Σανάε Τακαΐτσι σημείωσε πως «οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα κινηθούν άμεσα για να διασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό» τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.