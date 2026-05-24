Συνεχίζεται τις τελευταίες ώρες η αβεβαιότητα γύρω από τη φημολογούμενη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει καταγραφεί «σημαντική πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

Οι πληροφορίες των New York Times

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης.

There is a lot of noise surrounding the potential US/Iran deal.



Here’s what the rumors are so far:



– Iran has agreed to give up its stockpile of highly enriched uranium. Iran currently has 400 kg of highly enriched uranium. Enough for 11 nuclear bombs.



– The US would begin a… — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) May 24, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί» και εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Κυρώσεις, πετρέλαιο και Στενά

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να αναστείλουν κυρώσεις που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, εξετάζεται σχέδιο που θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την επιστροφή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς και την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Η διάψευση της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ωστόσο, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί να μεταφέρει εκτός χώρας το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Το Tasnim επιμένει επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί καμία παρέμβαση στο πυρηνικό της πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι προβλέπεται περίοδος 60 ημερών για μελλοντικές συνομιλίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

NEW: Iranian source tells Tasnim News that disagreements over one or two clauses of a potential memorandum of understanding with the US remain unresolved, accusing Washington of "creating obstacles."



Iran has informed Pakistani mediators that if the US continues blocking… — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026

Το Axios και οι «πυρηνικές φιλοδοξίες»

Την ίδια ώρα, το Axios αναφέρει ότι το Ιράν δεσμεύεται όχι μόνο να απομακρύνει τις νάρκες από το Στενό του Ορμούζ, αλλά και να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από την Τεχεράνη.

Axios on the US-Iran MOU:



US gets:

– Strat opened with no tolls

– Mines cleared



Iran gets:

– Lifted blockade

– Some sanctions relief to sell oil pic.twitter.com/TiIe0LLb3C — Alex Ward (@alexbward) May 24, 2026

Παρά τα σενάρια περί συμφωνίας, ο ιρανικός στρατός ξεκαθάρισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει υπό «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση», ακόμη και σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Το πρακτορείο FARS υποστήριξε μάλιστα ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επιστροφής του στενού στην προπολεμική κατάσταση «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Στάρμερ: «Χαιρετίζω την πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας»

«Χαιρετίζω την πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν» ανέφερε σήμερα μέσω ανάρτησή του ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Χρειάζεται να δούμε μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση και θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με άνευ όρων και απεριόριστη ελευθερία ναυσιπλοΐας. Είναι ζωτικής σημασίας να μην επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο» αναφέρει στη συνέχεια προσθέτοντας:

«Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους Βρετανούς πολίτες από τις επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης.

Θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση».