Διπλωματικές διεργασίες υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της πολεμικής έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές εμφανίζονται πιο κοντά από ποτέ σε έναν συμβιβασμό που περιλαμβάνει κρίσιμες δεσμεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο.

Όπως αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στους New York Times, η Τεχεράνη αποδέχθηκε κατ’ αρχήν να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν συμφώνησε σε μια γενική διατύπωση σχετικά με την παράδοση του ουρανίου, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής μηχανισμός εφαρμογής. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, μόλις επιτευχθεί η τελική πολιτική συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί» και προανήγγειλε εξελίξεις σχετικά με το άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ.

US President Donald Trump says a deal with Iran is close including reopening of Strait of Hormuz but is still 'subject to finalization'.



But Iran says Trump's claims are 'incomplete and ⁠inconsistent with reality.' pic.twitter.com/eZLC1WQqpg — Daily Digest (@dailydigestt) May 24, 2026

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

President Trump says a peace agreement to end the war with Iran is "largely negotiated" and will be announced shortly, including the reopening of the Strait of Hormuz after separate calls with regional leaders & Netanyahu. #IranIsraelWar #StraitOfHormuz pic.twitter.com/jsVydFVC2G — GCS reports (@reportsbygcs) May 24, 2026

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά από ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε τόσο με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών όσο και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ίδιος ο Τραμπ αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Νετανιάχου το σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον δεν ενημερώνει πλήρως το Τελ Αβίβ για τις εξελίξεις.

Iran agrees to give up ‘nuclear dust’ stockpile in Trump deal: Report



Iran has reportedly agreed to hand over its stockpile of highly enriched uranium — nicknamed “nuclear dust” by Donald Trump — as part of a major peace and nuclear deal with the US. According to the New York… pic.twitter.com/C4cnt0hzqH — Rifnote (@viarifnote) May 24, 2026

Η Τεχεράνη επιμένει στον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ

Παρά τις αναφορές περί επικείμενης συμφωνίας, ο ιρανικός στρατός ξεκαθάρισε πως το Στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

Σε ανάρτηση μέσω X, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού υπογράμμισε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα εξακολουθήσει να τελεί υπό «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση», ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται κομβικό σημείο για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

BREAKING:



Iran has reportedly reopened the Strait of Hormuz without imposing transit tolls.



Many are calling it a major diplomatic win for Trump, as Tehran appears to be backing away from several hardline positions after weeks of tension.



Could this ease global oil market… pic.twitter.com/33UvWr0gkw — Proshanto (@Proshanto_B) May 24, 2026

Διαψεύσεις από το ιρανικό πρακτορείο FARS

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Τραμπ περί επιστροφής της κατάστασης στην προπολεμική περίοδο.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο υποστήριξε ότι η αναφορά του Αμερικανού προέδρου πως το Στενό του Ορμούζ θα επανέλθει πλήρως στο status quo ante «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Παρέμβαση και από το Πακιστάν

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνεχάρη δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που καταβάλλει προς την κατεύθυνση της ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα».