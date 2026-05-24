Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four.

Μπορεί ο Γάλλος γκαρντ να μην ήταν και τόσο… ζεστός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, όταν όμως ήρθε η ώρα για τα δύσκολα, ήταν εκεί. Ήταν όπως έπρεπε, όπως ήταν και πέρυσι, όταν είχε κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι στον ημιτελικό με τη Μονακό αλλά ήταν μόνος.

Τώρα είχε βοήθεια από τους συμπαίκτες του, αυτή που έδινε ο ίδιος στους συμπαίκτες του όμως ήταν ακόμη μεγαλύτερη και γι’ αυτό και αναδείχθηκε MVP του Final Four τελικά. Ο Φουρνιέ ήταν εξαιρετικός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και ήταν ηγέτης και στον τελικό.

Κόντρα στους Τούρκους είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 27 λεπτά, ενώ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πάντα εκεί όποτε χρειάστηκε για να βάλει μεγάλα καλάθια και να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια.