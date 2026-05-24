Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από αναμονή 13 χρόνων καθώς νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο από τους οπαδούς του ΟΑΚΑ και για 4η φορά η Euroleague είναι δική του!

Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026, πλέον, για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μετρούσαν τέσσερα συνεχόμενα Final Four γεμάτα πίκρες αλλά τώρα ήρθε η ώρα της χαράς και είναι η μεγαλύτερη που θα μπορούσαν να πάρουν, καθώς με ηγέτη τον Φουρνιέ σήκωσαν την κούπα στο «σπίτι» του αιώνιου αντιπάλου τους, στο πράσινο ΟΑΚΑ που βάφτηκε κόκκινο και θα θυμίζει για πάντα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, στους παίκτες του, στους Αγγελόπουλους και σε όλους τους οπαδούς του Θρύλου αυτή την ιστορική βραδιά!

Ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φαβορί, η Ρεάλ όμως, παρά τις απουσίες της, δεν είναι τυχαία η «βασίλισσα» και μπήκε στον τελικό δυνατό. Τόσο δυνατά, ώστε να προηγηθεί με… 3-15 στο 4′, με τον Λάιλς να πετυχαίνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Με τους Βεζένκοβ και Γουόκαπ οι «ερυθρόλευκοι» πλησίσαν στο -3 (12-15), ο Λάιλς όμως σκόραρε ξανά για το 12-18 και τελικά το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 19-26.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης ο Αμπάλδε με τρίποντο έγραψε το 19-29, η ομάδα του Μπαρτζώκα όμως πήρε πολύτιμες λύσεις από τους Πίτερς και Γουόρντ για να πλησιάσει στο -3 (28-31), με τους οπαδούς στις εξέδρες να ανυπομονούν για την προσπέραση. Αυτή, τελικά, ήρθε στο 18′ με καλάθι του Φουρνιέ για το 38-36, ο Λάιλς όμως επέμεινε. Τρίποντο αυτός, τρίποντο ο Φουρνιέ, μάχη σώμα με σώμα και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Ολυμπιακό στο +2 (46-44).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του ΜακΚίσικ για το 49-44, οι Χεζόνια και Αμπάλδε όμως έκαναν το σκορ 49-49. Ο Γουόκαπ με τρίποντο έγραψε το 52-49 και στη συνέχεια οι Ισπανοί ήλεγξαν την κατάσταση, έκαναν επιμέρους σκορ 2-11 μετατρέποντας το σκορ σε 54-60 και προκάλεσαν άγχος στο ΟΑΚΑ. Οι «ερυθρόλευκοι», όμως, κατάφεραν να παραμείνουν κοντά στο σκορ και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο από το -4 (61-65).

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν, πλέον, τις προσωπικότητες, τους μεγάλους παίκτες, τα μεγάλα αστέρια και ο Φουρνιέ ήταν εκεί. Ο Γάλλος ήταν αυτός που κρατούσε δυνατά στο παιχνίδι την ομάδα του και όταν χρειάστηκε εμφανίστηκε και ο Βεζένκοβ. Οι δυο τους έδωσαν το προβάδισμα (76-73) στους Πειραιώτες, η Ρεάλ όμως έβρισκε πάντα τις απαντήσεις, με τον Χεζόνια να γράφει το 80-80 δύο λεπτά πριν τη λήξη.

Ακολούθησε το κάρφωμα του Τζόουνς για το 82-80, ο Γουόκαπ με δύο βολές έκανε το 84-80, ο Φουρνιέ πήγε στη συνέχεια στη γραμμή για να γράψει το 86-80 και δεν υπήρχε πλέον γυρισμός, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 92-85 και να στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του!

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

