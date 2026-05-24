Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό, σε μια ιστορική βραδιά για τους «ερυθρόλευκους», που ανέβηκαν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Με τη λήξη της αναμέτρησης και ενώ το γήπεδο είχε «βυθιστεί» στους πανηγυρισμούς, ο Τόμας Γουόκαπ έσπευσε να βρει την αγαπημένη του, Εστρέλα Νούρι, με την οποία αντάλλαξαν μια τρυφερή στιγμή μπροστά στις κάμερες.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε σημαντική συμβολή στην επικράτηση του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας τον τελικό με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ξεχώρισε κυρίως για την αμυντική του παρουσία σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού, το σκηνικό των πανηγυρισμών μεταφέρθηκε τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται για μια νύχτα αποθέωσης σε T-Center και Πειραιά.