Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη κατά την εφαρμογή μίας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της περιοχής.

Το γραφείο του Ερντογάν ανακοίνωσε την Κυριακή 24/5 ότι δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι μία συμφωνία για την εξασφάλιση ελεύθερης διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ θα στηρίξει τη σταθερότητα στην περιοχή, παρέχοντας ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.