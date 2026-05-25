Οι σημερινές όψεις δημιουργούν ένα περίεργο μείγμα ενθουσιασμού, έντασης και δεύτερων σκέψεων για τα ζώδια σήμερα. Κάποιοι θα θελήσουν να πάρουν αποστάσεις, άλλοι να διεκδικήσουν χώρο και αρκετοί θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν πλέον να αγνοούν όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας δείχνουν ξεκαθαρίσματα, αλλά και στιγμές που απαιτούν ψυχραιμία.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η μέρα φέρνει έντονο ενδιαφέρον στα αισθηματικά και δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Το χιούμορ και η γρήγορη σκέψη σου λειτουργούν υπέρ σου, όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλες υποσχέσεις ή αποφάσεις για το μέλλον. Κάποια πρόσωπα μπορεί να σε μπερδέψουν συναισθηματικά ή να σε οδηγήσουν σε υπερβολικές αντιδράσεις. Από το βράδυ και μετά, γίνεσαι πιο απόλυτος απέναντι σε όσους ζητούν συνεχώς αποδείξεις ή επιβεβαίωση.

Ταύρος

Οι υποχρεώσεις αυξάνονται και αν δεν οργανωθείς σωστά, η πίεση θα φανεί γρήγορα. Παρότι θέλεις να κλειστείς στον εαυτό σου και να τελειώσεις εκκρεμότητες μόνος, η βοήθεια που μπορεί να σου προσφέρουν κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύεται σημαντική. Στον επαγγελματικό χώρο ίσως χρειαστεί να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά χωρίς να δημιουργήσεις ανταγωνισμούς ή περιττές εντάσεις.

Δίδυμοι

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη να εκφραστείς σε βάζουν μπροστά στις εξελίξεις. Η προβολή που παίρνεις, όμως, φέρνει μαζί και σχόλια ή κριτική από ανθρώπους που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την πορεία σου. Μην μπεις στη διαδικασία να εξηγείς κάθε επιλογή σου. Το βράδυ σε βοηθά να βρεις ξανά αυτοπεποίθηση και να προχωρήσεις πιο αποφασιστικά.

Καρκίνος

Κάποια γεγονότα ή κουβέντες σήμερα σε κάνουν να δεις διαφορετικά πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να αποδεχτείς όσα αποκαλύπτονται, αλλά χρειάζεται χρόνος και όχι βιαστικές αντιδράσεις. Το βράδυ ευνοεί τις συζητήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι πραγματικά, ενώ καλό είναι να αποφύγεις παρασκήνιο και περιττές συγκρούσεις.

Λέων

Ειδήσεις ή επιτυχίες ανθρώπων του κοντινού σου κύκλου σε βάζουν σε σκέψεις. Ακόμη κι αν νιώσεις στιγμιαία σύγκριση ή ανταγωνισμό, προσπάθησε να μην εγκλωβιστείς σε ανασφάλειες. Η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι λειτουργούν πραγματικά υποστηρικτικά απέναντί σου. Στα αισθηματικά, κράτησε αποστάσεις από χειριστικές συμπεριφορές.

Παρθένος

Μια επαγγελματική πρόταση ή εξέλιξη μπορεί να μοιάζει δελεαστική, αλλά χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες. Μην συμφωνήσεις σε κάτι αν δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα για όρους, χρήματα ή υποχρεώσεις. Κάποιοι ίσως ενοχληθούν από την πρόοδό σου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσεις τον εαυτό σου. Το βράδυ φέρνει νέα ώθηση και καλύτερη διάθεση.

Ζυγός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου στρέφει τα βλέμματα πάνω σου και σε βάζει σε διαδικασία αποφάσεων. Μέσα στη μέρα μπορεί να βρεθείς μπροστά σε διλήμματα που απαιτούν καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Η διαίσθησή σου λειτουργεί σωστά, αρκεί να μην επηρεάζεσαι υπερβολικά από τρίτους. Το βράδυ ευνοεί δημιουργικές ιδέες και νέα ξεκινήματα.

Σκορπιός

Μην αφήσεις την κούραση ή την πίεση να σε κάνουν απρόσεκτο. Κάποιοι παρατηρούν τις κινήσεις σου πιο προσεκτικά απ’ όσο νομίζεις, ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα. Απόφυγε ανθρώπους που προσπαθούν να σε πλησιάσουν με υπερβολικές φιλοφρονήσεις ή μεγάλα λόγια. Το ένστικτό σου αποδεικνύεται σωτήριο κυρίως στις προσωπικές σχέσεις.

Τοξότης

Ο έρωτας και η έλξη σε παρασύρουν σήμερα πιο εύκολα, όμως δεν είναι όλα τόσο ξεκάθαρα όσο φαίνονται. Η ένταση της στιγμής μπορεί να σε κάνει να αγνοήσεις λεπτομέρειες που αργότερα θα παίξουν ρόλο. Αν έχεις αμφιβολίες για κάποιο πρόσωπο, μίλησε με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Το βράδυ φέρνει απαντήσεις και αποκαλύψεις.

Αιγόκερως

Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας σε έχουν κουράσει περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι. Αν νιώθεις ότι λειτουργείς στον αυτόματο, ίσως ήρθε η στιγμή να δώσεις περισσότερο χώρο στις προσωπικές σου ανάγκες. Κάποιες υποχρεώσεις μπορούν να μοιραστούν, αρκεί να ζητήσεις βοήθεια. Το βράδυ σε βοηθά να οργανωθείς καλύτερα, αλλά χρειάζεσαι και ξεκούραση.

Υδροχόος

Η μέρα απαιτεί πρόγραμμα, πειθαρχία και καθαρές αποφάσεις. Υπάρχουν προοπτικές για εξέλιξη, αρκεί να παραμείνεις ρεαλιστής και να μην επενδύεις μόνο σε θεωρίες ή μεγάλα σχέδια. Συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις χρειάζονται προσοχή, καθώς μικρές διαφωνίες μπορούν εύκολα να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ιχθύες

Οι άνθρωποι γύρω σου επηρεάζουν έντονα τη διάθεση και τον τρόπο σκέψης σου σήμερα. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις ποιοι σε στηρίζουν ουσιαστικά και ποιοι σε γεμίζουν αμφιβολίες. Μην παραμερίζεις τη δική σου αλήθεια μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τους άλλους. Το βράδυ χρειάζεται προσοχή σε παρορμητικές κινήσεις και αρνητικές σκέψεις. Ένα δημιουργικό ξέσπασμα μπορεί να λειτουργήσει θετικά.