Τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022 εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones, βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους.

Τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός στο Κίεβο και σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα, ενώ οι τραυματίες είναι 83.

Υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ χτύπησε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στα περίχωρα του Κιέβου.

«Τρεις ρωσικοί πύραυλοι εναντίον μιας εγκατάστασης ύδρευσης, αυτός (ο Πούτιν) έκαψε μια αγορά, προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες κτίρια κατοικιών, σε αρκετά κανονικά σχολεία. Και εξαπέλυσε τους “Ορέσνικ” του εναντίον της Μπίλα Τσέρκβα. Έχουν τρελαθεί», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή και δεν συγκράτησε τη γλώσσα του.

«Μουσεία, σχολεία, απλά διαμερίσματα. Το μουσείο του Τσερνόμπιλ, το οποίο παρεμπιπτόντως χτίστηκε για την 40ή επέτειο, χτίστηκε μόλις πριν από ένα μήνα. Έτσι, επιτέθηκαν, είδαν αυτό το μουσείο, επιτέθηκαν σε αυτό ακριβώς στο μουσείο. Τρελοί μαλ…».

Η επίθεση στο Κίεβο ήταν η απάντηση της Ρωσίας στο προχθεσινό πλήγμα στο υπό ρωσικό έλεγχο Λουχάνσκ, με συνέπεια να σκοτωθούν πάνω από 18 άνθρωποι. Το Κίεβο αρνείται πως το πλήγμα είναι δική του στρατιωτική επιχείρηση.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως τους τελευταίους δύο μήνες η σύγκρουση παραμένει στάσιμη και πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.