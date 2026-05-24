Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ζώντας με ένταση κάθε στιγμή της αναμέτρησης από τις εξέδρες του T-Center.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA παρακολούθησε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι και δεν έκρυψε στιγμή την αγωνία και τον ενθουσιασμό του. Σε κάθε φάση του αγώνα, οι αντιδράσεις του τραβούσαν τα βλέμματα, με τον ίδιο να σηκώνεται συνεχώς από τη θέση του και να εκφράζει έντονα τα συναισθήματά του για όσα συνέβαιναν στο παρκέ.

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς, παρά το γεγονός ότι στις εξέδρες βρέθηκαν πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Οι κάμερες στράφηκαν πολλές φορές προς το μέρος του κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταγράφοντας τις αυθόρμητες αντιδράσεις και την ένταση με την οποία ζούσε τον τελικό.

