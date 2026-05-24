Ο Νίκος Γκάλης είναι στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένει να δει έναν ελληνικό θρίαμβο.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό και στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο γήπεδο είπε τα εξής…

Για τον τελικό: «Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά».

Για το αν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός και το πλεονέκτημα που έχει στους ψηλούς: «Ναι, είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό».

Για το τι του αρέσει περισσότερο στον Ολυμπιακό: «Ότι παίζουν σοβαρά, θέλουν να πετύχουν το στόχο τους και σήμερα αυτό μετράει, να φύγουν με τη νίκη».

Για το αν υπάρχει συνταγή για τους τελικούς: «Αυτά τα παιχνίδια στο Final Four είναι θέμα ημέρας, πρέπει να είσαι σοβαρός και προετοιμασμένος για να μην μείνεις εκτός ρυθμού και να κάνεις αυτά που έχεις κάνει στην προπόνηση όλη τη χρονιά και να πετύχεις τον στόχο σου».

Για το αν θέλει Άρη και ΠΑΟΚ στη Euroleague: «Γιατί όχι; Όσο περισσότερες είναι οι ελληνικές ομάδες στη EuroLeague τόσο το καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ».

Για το πόσους πόντους θα έβαζε αν έπαιζε σήμερα: «Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα τότε. Ίσως και τώρα να μην είχα».