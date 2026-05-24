Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Αλφειούσας της Ηλείας, στον δρόμο που οδηγεί προς Καλλίκωμο και Λαδικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ένα πολυτελές BMW και ένα JEEP συγκρούστηκαν σε στροφή του δρόμου.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή, καθώς και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η βροχή που έπεφτε στην περιοχή ενδέχεται να είχε καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, συμβάλλοντας στην απώλεια ελέγχου και στη σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Παρά τις δραματικές εικόνες που ακολούθησαν, οι δύο οδηγοί στάθηκαν τυχεροί. Κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τα οχήματά τους πριν αυτά παραδοθούν ολοκληρωτικά στη φωτιά, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.