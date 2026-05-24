Έντονοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Λαμία, αμέσως μετά την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα τους, σε μια βραδιά που μετατράπηκε σε ατελείωτη γιορτή.

Η νύχτα όπως μεταδίδει το Lamiareport.gr έγινε μέρα από τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά στο κέντρο της πόλης, με τους οπαδούς να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για την επιστροφή του ευρωπαϊκού τροπαίου στον Πειραιά, έπειτα από 13 χρόνια και 12 ημέρες.

Η κατάκτηση του τίτλου για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου προκάλεσε ξέφρενες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με φίλους του Ολυμπιακού να βγαίνουν στους δρόμους και να γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Σε πολλές περιοχές οι εορτασμοί συνεχίστηκαν μέχρι αργά τη νύχτα, με το κλίμα να παραμένει πανηγυρικό και την επιτυχία να ταξιδεύει από άκρη σε άκρη της Ελλάδας.