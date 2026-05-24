Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP του Final Four και να αποθεώνει τους οπαδούς στις δηλώσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τη Euroleague για πρώτη φορά μετά το 2013 με το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, το οποίο είχε βαφτεί στα κόκκινα καθώς οι οπαδοί τους κατέκλυσαν τις εξέδρες.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το γήπεδο σε… ΣΕΦ και ο Φουρνιέ είχε μόνο καλά λόγια για αυτούς στις δηλώσεις του μετά την απονομή του τροπαίου.

«Ακούγεται υπέροχο. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο», είπε αρχικά ο Γάλλος, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέχεια αν είχε έξτρα κίνητρο λόγω της περσινής σεζόν.

«Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ήταν η απάντησή του.