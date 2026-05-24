Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του και δεύτερο με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα του δικαιώθηκε για το μπάσκετ που έπαιξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια οι «ερυθρόλευκοι» πήγαιναν στο Final Four και δεν κατάφερναν να κατακτήσουν το τρόπαιο, η πέμπτη όμως ήταν και η… φαρμακερή, καθώς όλα πήγαν όπως τα ήθελαν.

Για 4η φορά ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και για δεύτερη με προπονητή τον Μπαρτζώκα, ο οποίος περίμενε 13 ολόκληρα χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά την κατάκτηση της Euroleague.

«Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί», ήταν τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού.