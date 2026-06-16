Σε ένα σημείο εκτόξευσης βαθιά μέσα σε δάσος της κεντρικής Ουκρανίας, στρατιωτικοί και μηχανικοί δοκιμάζουν ένα από τα νέα όπλα του πολέμου: αναχαιτιστικά drones με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένα για να εντοπίζουν και να καταρρίπτουν ρωσικά Shahed.

Η εικόνα μοιάζει με σκηνή από το μέλλον. Ένα ελαφρύ αντίγραφο ρωσικού drone σηκώνεται πάνω από τα δέντρα και λίγο αργότερα απογειώνεται ένα μικρό μαύρο αναχαιτιστικό drone, το οποίο έχει εκπαιδευτεί να το εντοπίζει, να το ακολουθεί και να το πλήττει.

Πρόκειται για το P1-Sun Long, ένα από τα πρώτα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones που ενσωματώνουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα άμυνα απέναντι στα Shahed

Η Ρωσία χρησιμοποιεί καθημερινά drones τύπου Shahed εναντίον ουκρανικών πόλεων, υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων. Τα drones αυτά λειτουργούν ουσιαστικά ως ιπτάμενες βόμβες, προκαλώντας ζημιές, θανάτους αμάχων και συνεχή πίεση στην ουκρανική αεράμυνα.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου, η Ουκρανία βασιζόταν κυρίως σε βαριά πολυβόλα, ηλεκτρονικό πόλεμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακριβούς πυραύλους για να τα καταρρίψει.

Αργότερα, άρχισε να χρησιμοποιεί αναχαιτιστικά drones που χειρίζονταν ανθρώπινοι χειριστές.

Τώρα, η μάχη περνά σε νέο επίπεδο, με drones που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσουν τον χρόνο εντοπισμού και εγκλωβισμού του στόχου.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Στις δοκιμές, ο χειριστής εξακολουθεί να έχει κρίσιμο ρόλο. Εκείνος απογειώνει το drone, κατευθύνει την πορεία του και εγκρίνει την τελική εμπλοκή.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της δύσκολης δουλειάς: εντοπίζει γρηγορότερα το εχθρικό drone, το «κλειδώνει» στην οθόνη του χειριστή και βοηθά το αναχαιτιστικό να το ακολουθήσει μέχρι την τελική φάση.

Σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία SkyFall, τα αναχαιτιστικά της έχουν ήδη πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης εναντίον drones τύπου Shahed από τον Νοέμβριο, σε ένα ευρύτερο σύνολο χιλιάδων αναχαιτίσεων.

Το σύστημα έχει εκπαιδευτεί πάνω σε περισσότερα από 10.000 βίντεο αναχαιτίσεων, ενώ δεκάδες εταιρείες στην Ουκρανία χρησιμοποιούν αντίστοιχο υλικό για να «μάθουν» στα λογισμικά τους να αναγνωρίζουν τα Shahed.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο πεδίο μάχης

Τα αναχαιτιστικά drones δεν είναι η μόνη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον ουκρανικό πόλεμο.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αναπτυχθεί και άλλα οπλικά συστήματα που αξιοποιούν ΑΙ: μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους με πολυβόλα, συστήματα τελικής καθοδήγησης για drones και λογισμικά που μπορούν να αναγνωρίζουν οχήματα, εξοπλισμό ή εχθρικά drones.

Ορισμένες εταιρείες δοκιμάζουν ακόμη πιο ευαίσθητες εφαρμογές, όπως την αναγνώριση ανθρώπινων στόχων στο πεδίο μάχης.

Το γεγονός αυτό ανοίγει μια μεγάλη ηθική και πολιτική συζήτηση: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αυτονομία ενός όπλου και ποιος πρέπει να παίρνει την τελική απόφαση για ένα πλήγμα.

«Ο άνθρωπος παραμένει στην απόφαση»

Οι ουκρανικές εταιρείες και οι στρατιωτικοί διοικητές επιμένουν ότι ο άνθρωπος παραμένει απαραίτητος στην τελική απόφαση εμπλοκής.

Στην πράξη, όμως, η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα από τους κανόνες.

Ήδη υπάρχουν συστήματα που μπορούν να αυτοματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας αναχαίτισης, αφού πρώτα ο χειριστής επιλέξει στόχο και εγκρίνει την εμπλοκή.

Ο Ουκρανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ έχει αναφέρει ότι εταιρεία που συμμετέχει στο κρατικό πρόγραμμα αμυντικής τεχνολογίας Brave1 ανέπτυξε σύστημα που αυτοματοποιεί έως και το 95% της διαδικασίας αναχαίτισης.

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η αυτόματη εκτόξευση αναχαιτιστικών drones όταν τα ραντάρ εντοπίζουν επίθεση. Η SkyFall δηλώνει ότι δοκιμάζει τέτοια συστήματα.

Η ανάγκη της Ουκρανίας για μαζική παραγωγή

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τεράστια πίεση στο μέτωπο, αλλά και σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που επενδύει τόσο έντονα σε drones, αυτοματισμούς και τεχνητή νοημοσύνη.

Ο στόχος είναι ένας χειριστής να μπορεί στο μέλλον να επιβλέπει περισσότερες από μία αποστολές, αντί να χειρίζεται μόνο ένα drone κάθε φορά.

Η SkyFall υποστηρίζει ότι μπορεί να κατασκευάζει δεκάδες χιλιάδες αναχαιτιστικά drones τον μήνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με ανθρώπους της εταιρείας, δεν είναι πάντα η παραγωγή, αλλά η εκπαίδευση αρκετών έμπειρων χειριστών που θα μπορούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο.

Από το ουκρανικό μέτωπο στις διεθνείς αγορές

Η τεχνολογία αυτή δεν αφορά μόνο την άμυνα της Ουκρανίας.

Το Κίεβο θέλει να εξελιχθεί σε μεγάλο εξαγωγέα αμυντικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την πολεμική εμπειρία που έχει αποκτήσει.

Μετά τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, πολλές χώρες του Κόλπου χρησιμοποίησαν ακριβούς πυραύλους για να καταρρίψουν φθηνά ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed.

Η Ουκρανία έσπευσε να προτείνει φθηνότερα αναχαιτιστικά drones ως εναλλακτική λύση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει συμφωνίες ασφαλείας με χώρες του Κόλπου, προσδοκώντας και ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με συστήματα όπως οι αμερικανικοί Patriot.

Ο φόβος των πλήρως αυτόνομων όπλων

Ο ίδιος ο Ζελένσκι έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στα όπλα.

Έχει προειδοποιήσει ότι είναι θέμα χρόνου πριν drones αρχίσουν να πολεμούν άλλα drones, να πλήττουν κρίσιμες υποδομές και να στοχοποιούν ανθρώπους χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο φόβος αυτός δεν είναι θεωρητικός.

Καθώς η τεχνολογία γίνεται φθηνότερη και πιο διαθέσιμη, τέτοια συστήματα θα μπορούσαν στο μέλλον να περάσουν όχι μόνο σε κράτη, αλλά και σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικά δίκτυα ή παραστρατιωτικές ομάδες.

Για οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάθεση αποφάσεων ζωής και θανάτου σε αλγορίθμους αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα.

Ο πόλεμος που αλλάζει τους κανόνες

Η Ουκρανία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή μιας τεχνολογικής επανάστασης που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος.

Από τα αναχαιτιστικά drones μέχρι τα συστήματα αυτόματης στόχευσης, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μελλοντικό σενάριο. Είναι ήδη μέρος του πεδίου μάχης.

Για το Κίεβο, αυτά τα συστήματα μπορούν να σώσουν ζωές, να μειώσουν το κόστος άμυνας και να ενισχύσουν την προστασία απέναντι στα ρωσικά Shahed.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως, θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορούν οι κανόνες, η ηθική και το διεθνές δίκαιο να προλάβουν την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα αυτόνομα όπλα;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί γρήγορα. Γιατί η τεχνολογία δεν περιμένει.