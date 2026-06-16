Ως στόχο του Ολυμπιακού παρουσιάζει τον Τσεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε η πορτογαλική A’ Bola, ενώ αναφέρεται εκ νέου στο ενδεχόμενο επιστροφής του Μάριου Βρουσάι.

Ο 24χρονος Μίστα είναι Πολωνός, τερματοφύλακας, ανήκει στη Ρίο Άβε από το 2024 μετά τις θητείες του σε Λέγκια Βαρσοβίας, Ζαγκλέμπιε Σοσνόβιετς, Ραντόμιακ Ράντομ και μετράει 48 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας καταφέρει να φτιάξει το όνομά του.

Η χρηματιστηριακή αξία του Μίστα υπολογίζεται πλέον στα 5 εκατ. ευρώ, με την A’ Bola να τονίζει πως είναι στη λίστα του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για την απόκτησή του, προκειμένου να υπάρχει μια αξιόπιστη επιλογή πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Ο Μίστα, πάντως, ενδέχεται να έχει συμπαίκτη στους «ερυθρόλευκους», αν όντως γίνει η μεταγραφή, και έναν συμπαίκτη του στη Ρίο Άβε και συγκεκριμένα τον Βρουσάι, με την A’ Bola να τονίζει πως είναι πιθανή η επιστροφή του στον Ολυμπιακό, στα τμήματα υποδομής του οποίου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και είχε φτάσει ως την πρώτη ομάδα.