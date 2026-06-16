Ο πάπας Λέων, απαντώντας το βράδυ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στις πρόσφατες θετικές εξελίξεις που, όπως εκτιμάται, θα οδηγήσουν στην επίσημη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», τόνισε ο ποντίφικας.

«Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε, όντως, σε μια λύση», πρόσθεσε ο Λέων. Ευχήθηκε, επίσης, να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα.

«Η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη δέσμευση για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», δήλωσε ο πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ