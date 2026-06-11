Μια ηχηρή παρέμβαση για το μεταναστευτικό ζήτημα πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, ένα από τα πιο θερμά hotspot της Ευρώπης. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάλεσε σε έντονο ύφος τους παγκόσμιους ηγέτες να επιδείξουν ανθρωπιά. Προειδοποίησε μάλιστα με νόημα ότι η ιστορία θα είναι αμείλικτη και θα κατακρίνει όσους γυρίζουν την πλάτη και επιτρέπουν να υποφέρουν συνάνθρωποί μας που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου και την εξαθλίωση.



Σε αυτό που αποκάλεσε “κάλεσμα στη συνείδηση” των πολιτικών στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα, ο πρώτος Αμερικανός πάπας είπε πως “η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει διαβατήριο και δεν χάνει την αξία της όταν [ο άνθρωπος] διασχίζει ένα σύνορο“.



“Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να μετράμε τους νεκρούς“, είπε ο πάπας στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια, που χαρακτηρίζεται “Αποβάθρα της Ντροπής” από ανθρωπιστικές οργανώσεις αφότου κάπου 1.000 μετανάστες ξέμειναν εκεί σε άθλιες συνθήκες τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορονοϊού.

“Ας μην μας κατηγορήσει η Ιστορία ότι μετατρέψαμε τον πόνο εκείνων που υποφέρουν σε ένα τετριμμένο θέαμα κατά μήκος των ακτών μας”, κάλεσε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα μνημείο για μετανάστες που χάθηκαν στη θάλασσα. “Αργά ή γρήγορα, θα γίνει γνωστό, αν προστατεύσαμε τη ζωή ή αν υποκύψαμε στην αδιαφορία”.



Η επίσκεψη του πάπα στο αρχιπέλαγος ανοικτά των ακτών της Αφρικής είναι το κεντρικό σημείο της περιοδείας του στην Ισπανία όπου θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή με περίπου 1.000 μετανάστες.

Στη σημερινή συνάντηση που είχε στο λιμάνι με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανθρωπιστικούς οργανισμούς που βοηθούν μετανάστες, ο πάπας άκουσε εθελοντές και άλλους, περιλαμβανομένου του καπετάνιου ενός σκάφους διάσωσης που είπε ότι επί 18 χρόνια εκείνος και συνάδελφοί του διέσωσαν περίπου 20.000 μετανάστες.



“Είναι ένας αριθμός που με αρρωσταίνει και που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε”, είπε ο καπετάνιος, Τίτο Βιγιαρμέα. “Μακάρι να μην χρειαζόταν να σώσουμε κανέναν”.



Ο πάπας άκουσε επίσης τη μαρτυρία που αναγνώστηκε εκ μέρους μιας Νιγηριανής η οποία διηγήθηκε την εμπειρία της διακίνησης και της σεξουαλικής κακοποίησής της στην προσπάθεια να έρθει στην Ευρώπη για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή. “Έζησα σε συνθήκες που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν να ζήσει”, είπε.

Ο Λέων είπε στη γυναίκα ότι είναι ευλογημένη από τον Θεό και της αξίζει η ευτυχία.



“Αγαπητοί μετανάστες, πριν σας πως οτιδήποτε άλλο, θέλω να υποκλιθώ μπροστά στην αξιοπρέπειά σας“, είπε ο πάπας. “Δεν είστε απλώς αριθμοί και φάκελοι. Είστε άνθρωποι που αφήσατε πίσω σας οικογένειες και εστίες. Έχετε όνειρα που κανένας δεν έχει δικαίωμα να περιφρονεί”.



Σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από την ηπειρωτική Ισπανία, τα Κανάρια υποδέχθηκαν ρεκόρ 46.843 παράτυπων μεταναστών το 2024, σε σύγκριση με λιγότερους από 1.000 το 2015, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.



Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025 στην προσπάθεια να φθάσουν στα νησιά, σύμφωνα με τη MKO Caminando Fronteras.



Ο Λέων είπε στο ισπανικό κοινοβούλιο τη Δευτέρα ότι το να μην βοηθάμε τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο αποτελεί πρόκληση “στα ηθικά θεμέλια της διεθνούς τάξης”. Σήμερα ο πάπας κάλεσε για “νόμιμα και ασφαλή περάσματα” για τη μετανάστευση, διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και χρηματοδότηση για τη διάσωση μεταναστών στη θάλασσα.

Ο κόσμος πρέπει να κάνει περισσότερα για να εξαλείψει τη φτώχεια, τους πολέμους και τη διαφθορά που αναγκάζουν τους μετανάστες να φύγουν από τις εστίες τους, είπε.



“Δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε αφίξεις, να δίνουμε στατιστικά στοιχεία, να ενισχύουμε τα σύνορα ή να θρηνούμε θανάτους αφού έχουν συμβεί“, είπε ο ποντίφικας.

Ο Χουάν Κάρλος Λορένθο, συντονιστής της Ισπανικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες στα Κανάρια, δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η επίσκεψη του Λέοντα είναι ένα “σημαντικό ορόσημο”.



“Θα λειτουργήσει ως μια ισχυρή παρακινητική δήλωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που αξίζουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους”, είπε ο Λορένθο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.