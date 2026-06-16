Η υποψήφια της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, διεύρυνε οριακά το προβάδισμά της απέναντι στον αντίπαλό της από την αριστερά, Ρομπέρτο Σάντσες, το κόμμα του οποίου έκανε λόγο την προηγούμενη ημέρα για παρατυπίες στη διαδικασία, σύμφωνα με τα ακόμη μη οριστικά επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης.

Με πάνω από το 99% των πρακτικών καταμέτρησης να έχει ενσωματωθεί, η κ. Φουχιμόρι εξασφαλίζει το 50,097% των ψήφων, έναντι 49,903% του κ. Σάντσες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της περουβιανής εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών (ONPE).

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) βρίσκεται μπροστά από τον αντίπαλό της με διαφορά λίγων περισσότερων από 35.000 ψήφους, από τα 19 εκατομμύρια που κατατέθηκαν.

Ωστόσο προτού ανακηρυχτεί νικήτρια ή νικητής, οι αρχές μένει να εξετάσουν αμφισβητούμενα πρακτικά καταμέτρησης — χθες, αντιπροσώπευαν κάπου 256.000 ψήφους.

Σύμφωνα με τις εκλογικές αρχές, τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα ενδέχεται να μην ανακοινωθούν παρά στα τέλη του μήνα.

Παράλληλα, το κόμμα του Ρομπέρτο Σάντσες, το Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού»), στηλίτευσε με ανακοίνωσή του την «έλλειψη διαφάνειας» των εκλογικών αρχών, τις «τροποποιήσεις των κανόνων» της διαδικασίας και «πολλές παρατυπίες», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πριν από μια εβδομάδα, όταν ο κ. Σάντσες όδευε σε νίκη, η παράταξή του διαβεβαίωνε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι. Ωστόσο χθες κάλεσε σε διαδήλωση μεθαύριο Παρασκευή στη Λίμα με σκοπό «να υπερασπιστούμε την ψήφο» των Περουβιανών, «τη λαϊκή νίκη και τη δημοκρατία».

Η παράταξη της κ. Φουχιμόρι διαβεβαίωσε ότι θα περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταμέτρησης προτού ανακηρύξει τη νίκη της.

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών διεξήχθη κατά τρόπο «ήρεμο και συντεταγμένο», παρά την άκρως πολωμένη εκστρατεία.

Οι εκλογές αυτές έγιναν με φόντο τον κατακερματισμό της πολιτικής ισχύος στο Περού, που βιώνει πολυετή αστάθεια. Η ή ο πρόεδρος που θα αναλάβει καθήκοντα την 28η Ιουλίου θα είναι η ένατη ή ο ένατος τα τελευταία δέκα χρόνια.