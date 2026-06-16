Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του Ν. 5297/2026, με τον οποίο ρυθμίζεται για πρώτη φορά η λειτουργία των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μη θεραπευτικής μάλαξης, spa, σάουνας, ατμόλουτρων, λουτρών και τεχνητού μαυρίσματος.

Η νέα νομοθεσία καλύπτει ένα σημαντικό θεσμικό κενό, καθώς έως σήμερα οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούσαν να λειτουργούν χωρίς πλαίσιο προδιαγραφών για τους χώρους, το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες και την υγειονομική ευθύνη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη του νόμου για τον ορισμό υγειονομικά υπεύθυνου, ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος αισθητικός ή φυσικοθεραπευτής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η ρύθμιση αυτή συμβάλλει στην προστασία των πολιτών και στη διασφάλιση της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών. Επίσης, οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από άτομα που έχουν την κατάρτιση (επιπέδου ΙΕΚ, βοηθών Φυσικοθεραπείας ή βοηθών αισθητικών).

Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι ο νόμος όχι μόνο δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά θέτει σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών, που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά σεβαστές. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη δυνατότητα απασχόλησης αποφοίτων σχετικών ειδικοτήτων, στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία.

Ωστόσο, η προστασία της Δημόσιας Υγείας απαιτεί πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες. Για τον λόγο αυτό, ο Π.Σ.Φ. καλεί τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας να προχωρήσουν στην έκδοση αυστηρών κανονιστικών διατάξεων και αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, ώστε:

να αποτρέπεται η παραπλάνηση των πολιτών μέσω ισχυρισμών περί παροχής υπηρεσιών υγείας από μη αδειοδοτημένους φορείς,

να διασφαλίζεται ότι η μη θεραπευτική μάλαξη δεν υποκαθιστά πράξεις που ανήκουν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υγείας,

να τηρούνται οι προβλεπόμενες υγειονομικές και χωροταξικές προδιαγραφές λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε ότι: «ο Π.Σ.Φ. θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη νομιμότητα, την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια την ικανοποίηση της διοίκησης του Π.Σ.Φ. και ειδικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, για τη ρύθμιση αυτή και παράλληλα να καλέσουμε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας να θέσουν επιπρόσθετα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά στο πλαίσιο παροχής της μη θεραπευτικής μάλαξης και αυστηρούς όρους για την αποτροπή παραπλάνησης των πολιτών από επιτήδειους που θα ισχυρίζονται παροχή υπηρεσιών υγείας οποιασδήποτε μορφής σε αυτούς τους χώρους. Περαιτέρω, για τους χώρους που αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα κριτήρια, κρίνεται αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της ασφαλούς παροχής μη θεραπευτικής μάλαξης, ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει διαχρονικά την πολυμελή επιτροπή που εξέτασε το καθεστώς αδειοδότησης».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελείτο από 21 εκπροσώπους, 8 Υπουργείων (Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη), και πως το ως άνω θέμα είχε αρχίσει να συζητείται ήδη από το 2020.