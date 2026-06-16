Τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα μάθει το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) ο ΠΑΟΚ.

Οι μέρες που διανύουμε είναι γεμάτες… τρέξιμο για τον «δικέφαλο του βορρά», καθώς αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή προπονητή. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επομένως, θα αποτελέσει παρελθόν και αναζητείται ο αντικαταστάτης του, με τη διοίκηση να θέλει να κλείσει το θέμα τα προσεχή 24ωρα.

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η κλήρωση της Τετάρτης (17/6) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι «ασπρόμαυροι» περιμένουν να μάθουν τον πρώτο αντίπαλό τους στον δρόμο προς τη League Phase.

Ο ΠΑΟΚ θα μάθει, όπως προαναφέρθηκε, την Τετάρτη (17/6) με ποια ομάδα θα αναμετρηθούν και οι υποψήφιοι αντίπαλοι είναι οι εξής…

Σέριφ Τίρασπολ ή Αλούμνι

Ντινάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ

Μπεσίκτας

Τβέντε

Χάιντουκ ή Ζίλινα

Τρόμσο

Σεντ Γκάλεν

ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Ντέρι Σίτι

Χάμαρμπι