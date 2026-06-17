Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ σε αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα παιχνίδι όπου οι Σκανδιναβοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο από τα πρώτα λεπτά.

Ο Χάαλαντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, ενώ στο 31’ διπλασίασε τα τέρματά του, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη της ομάδας του.

Το Ιράκ κατάφερε να αντιδράσει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Αϊμέν Χουσεΐν στο 45+2’, μειώνοντας προσωρινά σε 2-1 και κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του.

Στο δεύτερο μέρος, η Νορβηγία συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και βρήκε το τρίτο της γκολ στο 76ο λεπτό, όταν ο Χάαλαντ συμμετείχε ξανά στη φάση και ο Όστιγκαρντ σκόραρε από κοντά, διαμορφώνοντας το 3-1.

Η Νορβηγία βρίσκει και τέταρτο γκολ στο έξτρα χρόνο, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει την κεφαλιά μετά από σέντρα από τα δεξιά και να στρώνει τη μπάλα προς το κέντρο της περιοχής, όπου ο Θόρστβεντ την σπρώχνει από κοντά στα δίχτυα, “κλειδώνοντας” τη νίκη της ομάδας του.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ιράκ: Τζαλάλ Χασάν, Ακάμ Χασίμ, Ράβι, Σουλάκα, Πουτρος, Ιμπραήμ Μπαγές, Αλί Τζασίμ, Μοχάμεντ Κάσμ, Αλ-Αμάρι, Αϊμέν Χουσεΐν, Μοχάμεντ Αλί.

Νορβηγία: Νόρντφελντ, Αγιέρ, Στράντμπεργκ, Όστιγκαρντ, Μπγιορκάν, Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Θόρσμπι, Νούσα, Χάαλαντ, Σόρλοθ.