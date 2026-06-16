Ο ΠΑΟΚ προχωράει στη λύση του συμβολαίου του Ραζβάν Λουτσέσκου και ο αντικαταστάτης του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, με τον οποίο έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λύση της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου έχει ξεκινήσει, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για αποδεσμευθεί και να μπει, έτσι, τέλος στην πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία του «δικεφάλου του βορρά».

Το θέμα, πλέον, είναι ποιος θα αντικαταστήσει ο ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να έχουν διάφορα ονόματα υπόψιν και να καταλήγουν σε αυτό του Πούσιτς, με τον οποίο οι συζητήσεις έχουν αρχίσει και προχωράνε πολύ καλά.

Ο Ολλανδοκροάτης αποχώρησε πριν λίγες μέρες από την Αλ Τζαζίρα και στο παρελθόν δούλεψε ως βοηθός προπονητή σε Μπρέντα, Ίντερ Μπακού, Άλκμααρ, Φέγενορντ και ως πρώτος προπονητής σε Τβέντε και Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουκρανίας το 2024 και το κύπελλο το 2024 και το 2025.