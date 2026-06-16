Σε βαθιά εσωκομματική περιδίνηση βρίσκεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο τη στάση του κόμματος απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και τις κινήσεις αναδιάταξης που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει τον έλεγχο των εξελίξεων, αλλάζοντας πρόσωπα σε κρίσιμες θέσεις και στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους αμφισβητούν δημόσια τη συλλογική γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Παππάς παύει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ τη θέση του αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Παράλληλα, ο Κώστας Ζαχαριάδης αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, με τον Χρήστο Γιαννούλη να παίρνει τη σκυτάλη.

Το δίλημμα Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη ισορροπία.

Από τη μία πλευρά, επιμένει στην ανάγκη ευρείας προοδευτικής σύγκλισης και αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Με άλλα λόγια, επιχειρεί να στηρίξει μια στρατηγική προσέγγισης με το νέο κόμμα Τσίπρα, χωρίς όμως να εμφανιστεί ότι οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτοκατάργηση.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που προκαλεί τις ισχυρότερες εσωκομματικές τριβές.

Παππάς εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης

Η απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου αποτελεί κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Ο πρώην υπουργός είχε εκφράσει διαφωνίες με τη στρατηγική Φάμελλου και θεωρείται ένα από τα στελέχη που δεν βλέπουν θετικά μια πορεία σύγκλισης με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η αντικατάστασή του από τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κώστα Μπάρκα δείχνει ότι η ηγεσία επιδιώκει πιο καθαρή κοινοβουλευτική γραμμή, χωρίς δημόσιες διαφοροποιήσεις σε μια περίοδο που το κόμμα κινείται σε τεντωμένο σχοινί.

Πηγές κοντά στον Νίκο Παππά σχολίαζαν με νόημα ότι «ουδείς αναντικατάστατος», δείχνοντας πως η απόφαση Φάμελλου δεν κλείνει απαραίτητα τον κύκλο της αντιπαράθεσης.

Ζαχαριάδης: «Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα»

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με συναινετικό τρόπο, αλλά με πολιτικό μήνυμα που δεν περνά απαρατήρητο.

Στην ανάρτησή του αναγνώρισε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος και εξήγησε ότι, μετά από συζήτηση με τον Σωκράτη Φάμελλο, συμφωνήθηκε πως η αποχώρησή του είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Το πιο ηχηρό σημείο, ωστόσο, ήταν η αναφορά του στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα», ανέφερε.

Η δήλωση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η νέα πολιτική κίνηση Τσίπρα λειτουργεί ήδη ως πόλος έλξης για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης: «Οι βουλευτές να διαλέξουν»

Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό παρενέβη και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος, αν και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, δηλώνει «παρών» στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Με βίντεο που ανήρτησε, ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο «να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛ.Α.Σ.», ασκώντας σκληρή κριτική στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Πολάκης χαρακτήρισε την απόφαση «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν» και κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως εκφραστής ενός ρεύματος που απορρίπτει τη στρατηγική προσέγγισης με την ΕΛ.Α.Σ.

Η σκληρή απάντηση Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στον Παύλο Πολάκη, κατά την εισήγησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πολάκη ότι προκαλεί νέα κρίση, καλώντας βουλευτές και στελέχη να διαλέξουν στρατόπεδο, ενώ το κόμμα έχει ήδη λάβει συλλογική απόφαση.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί δημόσιες αμφισβητήσεις της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά.

«Δεν αποφασίσαμε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Φάμελλος επιχείρησε επίσης να απαντήσει στους φόβους και στις αιτιάσεις ότι η στρατηγική του οδηγεί σε απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα Τσίπρα.

Όπως τόνισε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν σημαίνει ούτε διάλυση ούτε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίθετα, περιέγραψε τη γραμμή του ως προσπάθεια για ευρεία σύγκλιση και για συγκρότηση μεγάλου προοδευτικού μετώπου με στόχο την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθύμισε ακόμη ότι οι τροπολογίες που ζητούσαν αλλαγές στη διατύπωση περί «στήριξης», προετοιμασία αυτόνομων ψηφοδελτίων ή εναλλακτικό σχέδιο απορρίφθηκαν «καθαρά και δημοκρατικά».

Η σκιά Τσίπρα πάνω από την Κουμουνδούρου

Το πραγματικό επίκεντρο της κρίσης, ωστόσο, είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί συνεργασία κομμάτων ούτε κοινό ψηφοδέλτιο με υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς.

Αυτό δημιουργεί ασφυκτική πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στελέχη που βλέπουν πολιτικό μέλλον στο νέο κόμμα Τσίπρα αναζητούν τρόπο μετάβασης, ενώ άλλα στελέχη που θεωρούν ότι δεν έχουν θέση σε αυτό αντιδρούν έντονα στη στρατηγική Φάμελλου.

Στην πράξη, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: την ανάγκη να παραμείνει θεσμικά ζωντανός και την πίεση να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η ΕΛ.Α.Σ.

Ένα κόμμα σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Οι αλλαγές Φάμελλου σε Παππά και Ζαχαριάδη δεν είναι απλές εσωτερικές μετακινήσεις.

Αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να επιβληθεί ενιαία γραμμή σε ένα κόμμα που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στη συρρίκνωση, τη μετατόπιση και την πιθανή διάσπαση.

Η σύγκρουση με τον Πολάκη, οι αποστάσεις Παππά, η αποχώρηση Ζαχαριάδη και η ανοιχτή συζήτηση για τη στάση απέναντι στον Τσίπρα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε νέα, ίσως καθοριστική, φάση.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει.

Είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρξει ως αυτόνομος πόλος σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.