Σε ριζικές αλλαγές στην κοινοβουλευτική και επικοινωνιακή εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα αναδιάταξης στο εσωτερικό του κόμματος.

Όπως ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς παύει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλέον να εκπροσωπούν κοινοβουλευτικά το κόμμα.

Αλλαγή και στη θέση του εκπροσώπου Τύπου

Την ίδια ώρα, αλλαγή υπάρχει και στην εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης αποχωρεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, με τις σχετικές διαδικασίες να γίνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε συναινετικό κλίμα.

Νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, σε μια προσπάθεια να δοθεί πιο ενεργό πολιτικό και επικοινωνιακό στίγμα την επόμενη περίοδο.

Το μήνυμα Φάμελλου

Οι αποφάσεις του Σωκράτη Φάμελλου έρχονται σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής πίεσης για τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να αναζητά νέα ισορροπία μετά τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και τις δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών.

Η απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου θεωρείται κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς αφορά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του κόμματος και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα.

Παράλληλα, η επιλογή Γιαννούλη για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου δείχνει πρόθεση για πιο άμεση πολιτική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και για ανανέωση της δημόσιας εικόνας του κόμματος.