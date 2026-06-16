Λίγο μετά την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφασή του, ευχαριστώντας τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνεργασία τους και δίνοντας πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα.

Με ανάρτησή του, ο πρώην πλέον εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος εξήγησε ότι η αποχώρησή του έγινε κατόπιν συζήτησης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως ανέφερε, ο άνθρωπος που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση οφείλει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος.

Η παρέμβασή του, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς αναφέρεται ευθέως στην ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία περιγράφει ως εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

«Είμαι υπέρ των καθαρών θέσεων»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι η απόφασή του ελήφθη σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά για το πολιτικό σύστημα.

«Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι συζήτησε με τον Σωκράτη Φάμελλο την πρόθεσή του να μη συνεχίσει στη θέση του εκπροσώπου Τύπου.

«Με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση», ανέφερε.

Το μήνυμα για το κόμμα Τσίπρα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης βρίσκεται κοντά στη νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού.

«Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν.

«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα», ανέφερε.