Νέα στοιχεία για το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρνει στο φως ισραηλινό δημοσίευμα, αποκαλύπτοντας τα βασικά σημεία του μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη σταθερότητα στον Λίβανο, την άρση κυρώσεων αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ, ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, αυτό του εμπλουτισμένου ουρανίου, παραπέμπεται σε μεταγενέστερη φάση των διαπραγματεύσεων, με τις δύο πλευρές να προβλέπεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες για δύο ακόμη μήνες μετά την υπογραφή του μνημονίου.

Τα 12 βασικά σημεία της συμφωνίας

Το προσχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει σειρά δεσμεύσεων και αμοιβαίων παραχωρήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

ΗΠΑ, Ιράν και οι σύμμαχοί τους δεσμεύονται να τερματίσουν εχθροπραξίες σε περιφερειακά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν να αναζητήσουν κοινή λύση για τη διαχείριση και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου και τις ενεργειακές ανάγκες του Ιράν.

Το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις, να μην αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και να προχωρήσουν σε χαλάρωση συγκεκριμένων περιορισμών.

Η Τεχεράνη θα λάβει μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εντός 60 ημερών.

Οι ΗΠΑ θα διευκολύνουν την πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία μετά την εφαρμογή της συμφωνίας.

Σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας, προβλέπεται η αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων εντός 30 ημερών και η πλήρης άρση των κυρώσεων.

Θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον θα χορηγήσει προσωρινές εξαιρέσεις στις κυρώσεις που αφορούν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Προβλέπονται πολυμερείς συνομιλίες μεταξύ Ιράν, Ομάν και κρατών του Κόλπου για τη θέσπιση νέων κανόνων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων υπηρεσιών στην περιοχή.

Κομβικός ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας, ενώ ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στις συνομιλίες, το πιο ευαίσθητο θέμα παραμένει η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές επέλεξαν να μεταθέσουν τη συζήτηση για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο και κρίσιμο κεφάλαιο της ενδεχόμενης συμφωνίας.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για το μέλλον των σχέσεων Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.