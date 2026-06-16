Η κυβέρνηση του Ιράν δεν πρόκειται να υπογράψει μια «τελική πυρηνική συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πρακτορείο Reuters το γραφείο σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέφερε ότι έχει λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, το δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων έχει ως στόχο την οριστικοποίηση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ιρανικές δυνάμεις-σύμμαχοι υποστήριξαν ότι «δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν οι Ισραηλινοί δεν αποχωρήσουν».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αρνηθεί να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα παρά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν στις κατεχόμενες περιοχές για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Τραμπ: «Όπως πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, πέφτουν και τα πάντα»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη σύνοδο της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στην οικονομία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Όπως πέφτουν τα καύσιμα, πέφτουν και τα πάντα. Τα καύσιμα μειώνονται. Τώρα βρίσκονται στα 70 δολάρια το βαρέλι και πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Σύμφωνα με τους διαθέσιμους δείκτες παρακολούθησης της αγοράς, η τιμή του πετρελαίου φαίνεται σήμερα να κινείται λίγο πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε τις οικονομίες παγκοσμίως, αυξάνοντας το κόστος ζωής για πολλούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών.

Στο παρελθόν είχε επίσης δηλώσει ότι περίμενε η κρίση να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα απ’ ό,τι τελικά συνέβη.

Τι είπε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και τη συμφωνία με το Ιράν

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στο μέλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με «έναν ισχυρό πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παράλληλα, παρότι εξήρε το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, παραδέχθηκε ότι οι συμφωνίες έχουν περιορισμούς.

«Όταν νομίζεις ότι έχεις όλες τις συμφωνίες που θέλεις, οι συμφωνίες με κακούς ανθρώπους δεν σημαίνουν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε ως παράδειγμα τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, πολιτική που εφαρμόστηκε ως απάντηση στον αποκλεισμό από το Ιράν της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Αν έχεις έναν ισχυρό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα», πρόσθεσε.

Τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα πριν από την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να αποφασίζει ουσιαστικά να τα μπλοκάρει μέσω απειλών εναντίον πλοίων που διέρχονταν από την περιοχή.

Το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού προκάλεσε άνοδο στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το Ιράν επιθυμεί επίσης να επιβάλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή, παρότι τα Στενά του Ορμούζ διέπονται νομικά από την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Θα έχει μεγάλο πρόβλημα» – Η απάντηση του Τραμπ στους επικριτές της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε επίσης τι θα απαντούσε σε συμμάχους του που εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία-πλαίσιο, όπως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

«Ο Λίντσεϊ είναι επιφυλακτικός; Θα πρέπει να του μιλήσω. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα», απάντησε αστειευόμενος.

Στη συνέχεια υποβάθμισε τις αμφιβολίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του πολιτικού του χώρου, λέγοντας ότι ο Γκρέιαμ είναι «διασκεδαστικός» και ότι «όλα είναι μια χαρά».

«Κοιτάξτε, αυτή η συμφωνία καλύπτει ένα πράγμα πολύ καλά. Δεν πληρώνουμε τίποτα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν κάνουμε τίποτα. Οι αγορές τώρα είναι υψηλότερα απ’ ό,τι ήταν όταν ξεκινήσαμε. Η διαφωνία αφορά ένα πράγμα: ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι άνευ σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά χωρίς διόδια

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στη συμφωνία με το Ιράν και επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή» και θα λειτουργούν χωρίς διόδια.

«Συμβαίνουν καλά πράγματα. Τα πλοία αρχίζουν ήδη να κινούνται. Θα έχουμε τα Στενά του Ορμούζ πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στις αρχικές του τοποθετήσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει στη συνέχεια τον ήπιο τρόπο ομιλίας του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η σχέση» με το Ιράν «έχει πλέον εξομαλυνθεί».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά χωρίς την επιβολή διοδίων.

«Τα Στενά θα είναι ανοιχτά χωρίς διόδια και θα παραμείνουν χωρίς διόδια και μετά τις 60 ημέρες. Όταν ανοίξουν μόνιμα, θα είναι χωρίς διόδια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παρουσιάσει το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Όχι μόνο θα τη δώσω στη δημοσιότητα, αλλά πιθανότατα θα κάνω και συνέντευξη Τύπου και θα σας τη διαβάσω λέξη προς λέξη, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο», δήλωσε.