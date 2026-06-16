Πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν θα επαναλάβουν τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για εβδομάδες, μέχρι να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία υλοποιείται, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο δίαυλος θα ανοίξει την Παρασκευή αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειαστεί κάνα δυο εβδομάδες, αν όχι μήνα», δήλωσε ο Γιοτάρο Ταμούρα πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη δεν μετέβαλε την εκτίμηση του Γιοτάρο Ταμούρα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις προς μια κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι (ναυτιλιακές) δραστηριότητες δεν θα επαναληφθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν ικανές συνθήκες ασφαλείας», ανακοίνωσε η Mitsui O.S.K. Lines με email στο Reuters.

«Η επανάληψη της διέλευσης θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των εμπλεκομένων χωρών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων», γράφει στη δήλωσή της η Mitsui.

Η Mitsui O.S.K. είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες εταιρείες της Ιαπωνίας, με στόλο περισσότερων των 900 πλοίων, ανάμεσά τους τάνκερ, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και οχηματαγωγά.

Ο Τραμπ έγραψε χθες στο Truth Social ότι πλοία μεταφοράς πετρελαίου αρχίζουν να κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ κατά μήκος του νότιου διαδρόμου «που είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένος και καθαρός».

«Μιάμιση σελίδα»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναμένεται την Παρασκευή στην Ελβετία για την τελετή επίσημης υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ- Ιράν.

Ωστόσο το μνημόνιο έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά ο Τραμπ και ο Βανς από την αμερικανική πλευρά και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο πρόεδρος ήθελε να υπογράψει προσωπικά, διότι ήθελε να δείξει (…) την αφοσίωσή του στην εξεύρεση ευνοϊκής λύσης», δήλωσε στον Τύπο αυτός ο αξιωματούχος, υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.

Ο Βανς παραδέχθηκε ότι η συμφωνία-πλαίσιο αφήνει για αργότερα τη συζήτηση για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το έγγραφο έχει έκταση περίπου «μιάμιση σελίδα» και είναι «πολύ γενικό», όπως αποκάλυψε στο CNN.

Από την πλευρά του ο Τραμπ εξήγησε ότι το κείμενο θα δημοσιευθεί «μάλλον σύντομα». «Θα έλεγα κάποια στιγμή μετά την Παρασκευή», πρόσθεσε.

Ιρανικοί πόροι

Σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης δεν θα αποδεσμευθούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή και δεν αποδεσμεύθηκαν πόροι.

«Δεν έχουν αποδεσμευθεί χρήματα και αυτό δεν θα αλλάξει», τόνισε, εξηγώντας ότι το Ιράν θα λάβει χρήματα μόνο αφού κάνει βήματα για να εξαλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

«Αν δούμε τους Ιρανούς να αναλαμβάνουν, για παράδειγμα, δράση για την εξάλειψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού τους, τότε ναι, θα ακολουθήσει χαλάρωση των κυρώσεων. Αν δούμε τους Ιρανούς να αναλαμβάνουν δράση για να επιτρέψουν το είδος του καθεστώτος επαλήθευσης που χρειαζόμαστε για να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα, ναι, θα ακολουθήσει χαλάρωση των κυρώσεων», είπε.

«Αν δεν κάνουν τα σωστά πράγματα, αν δεν επιτρέψουν το καθεστώς επαλήθευσης, δεν θα έχουν ποτέ τα χρήματα για να ξαναχτίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα εξαρχής», υπογράμμισε ο Βανς.

«Δεν θα λάβουν ποτέ ούτε ένα δολάριο από τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ποτέ», επέμεινε ο ίδιος μιλώντας στο Fox News.

«Αυτό που λέει αυτή η συμφωνία», συνέχισε, «είναι ότι εάν οι Ιρανοί τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, εάν οι κυρώσεις χαλαρώσουν και εάν το Ιράν επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, θα προσκαλέσουμε άλλες χώρες – όχι εμάς, αλλά άλλες χώρες – να επενδύσουν στη χώρα τους».

Παράλληλα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανακοίνωσε στο NBC News ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) θα λάβουν εντολή να μεταβούν στο Ιράν για να βοηθήσουν την Τεχεράνη «να καταστρέψει το απόθεμα της σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού».

«Αυτό αναφέρεται πολύ ξεκάθαρα στο πρωτόκολλο συμφωνίας», τόνισε.

Εξάλλου σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν αμέσως από το θέατρο των επιχειρήσεων, περιμένοντας να δουν ότι «οι Ιρανοί θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν».