Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ολοκλήρωσης συμφωνίας με το Ιράν φαίνεται πως προκάλεσε αιφνιδιασμό ακόμα και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal αρκετοί από τους στενότερους συνεργάτες του δεν είχαν ενημερωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν καταλήξει σε οριστικό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε την ύπαρξη συμφωνίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή. Στην ανάρτηση αυτή έγραψε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του σχετικού εγγράφου στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα.

The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start… pic.twitter.com/5LQ0y03Wbg — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 14, 2026

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η δημόσια ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έκπληξη ακόμα και σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του, καθώς επικρατούσε η εκτίμηση πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί και βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Το απόγευμα της Κυριακής στον Λευκό Οίκο βρίσκονταν κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σημαντικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων. Ανάμεσά τους ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Παρών ήταν επίσης και ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία φέρεται να εκτείνεται σε περίπου μιάμιση σελίδα. Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για όλες τις πτυχές της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε τηλεφωνικές συνομιλίες με δημοσιογράφους, πολιτικούς συμμάχους του, αλλά και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Την ίδια ώρα προετοιμαζόταν για την παρουσία του στους αγώνες UFC που επρόκειτο να διεξαχθούν στον χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 80ών γενεθλίων του εκείνη την ημέρα.

Καμιά «εμπιστοσύνη»

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας προέρχονται κυρίως από την Τεχεράνη και ιρανικά ΜΜΕ, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με τη διπλωματία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προβλέπει «το άμεσο και οριστικό τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, το Ιράν εννοεί να εφαρμόζει χρεώσεις για τις υπηρεσίες που θα παρέχει σε πλοία, αντί για τέλος διέλευσης που δεν θέλουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πάντα κατά την Τεχεράνη, «η αμερικανική πλευρά δεσμεύτηκε ότι θα καταστούν πλέον διαθέσιμα ιρανικά κεφάλαια παγωμένα στο εξωτερικό και να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές εξαιτίας του πολέμου». «Κανένα ποσό που έχει δεσμευτεί στο εξωτερικό εξαιτίας αμερικανικών κυρώσεων δεν κατέστη διαθέσιμο στο Ιράν μέχρι στιγμής», αντέτεινε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν το τέλος του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη δεν έχει «εμπιστοσύνη» σε καμιά από τις δύο χώρες.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν έμοιαζαν να έχουν ανασταλεί, όμως ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε έναν άνθρωπο στον νότο χθες το μεσημέρι, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κατόπιν, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι «απώθησε», με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ισραηλινή μονάδα που προσπαθούσε να προελάσει στο λιβανικό έδαφος.

«Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας», αντέταξε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ενώ η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και της πολιτικής τάξης στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο «πυρηνικού ολέθρου».