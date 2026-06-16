Η πιο σημαντική λύση για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση είναι το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ώστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αρχίσουν πάλι να κυκλοφορούν με προορισμό την Ασία και πέραν αυτής, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάνοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η κρίση θα οδηγήσει τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην «πιο ασφαλή» ενεργειακή επιλογή.

«Η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μια μεγάλη είδηση για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές της ενέργειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «τελείως ανοιχτά» την Παρασκευή, ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας – πλαισίου στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν θα επαναλάβουν τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για εβδομάδες, μέχρι να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία υλοποιείται, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

«Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειαστεί περίπου δύο εβδομάδες, αν όχι μήνα», δήλωσε ο Γιοτάρο Ταμούρα.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις προς μία κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν θα επαναληφθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν ικανές συνθήκες ασφαλείας», ανακοίνωσε η Mitsui O.S.K. Lines με email στο Reuters.

«Η επανάληψη της διέλευσης θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των ενεχομένων χωρών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων», γράφει στην δήλωσή της η Mitsui, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.