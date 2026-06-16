Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» από τα μέλη του κυκλώματος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας 24, 38, 39, 42, 43 και 49 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε πρόσωπα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και είχε ιεραρχική δομή, με διακριτούς ρόλους για τα μέλη της.

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων.

Ο ρόλος του 39χρονου αρχηγού

Κατά την ΕΛΑΣ, ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 39χρονος, ο οποίος φέρεται να ασκούσε τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων της.

Ο ίδιος φέρεται να έδινε εντολές, να καθόριζε την επιχειρησιακή στρατηγική και να είχε υπό την επίβλεψή του τους τρεις υπαρχηγούς της οργάνωσης.

Οι υπαρχηγοί, σύμφωνα με τις αρχές, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη για τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση και στη συνέχεια τα μέλη προχωρούσαν στη διάθεση των ναρκωτικών σε πελάτες.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

827 γραμμάρια κοκαΐνης

μικροποσότητα κάνναβης

τρία πιστόλια

γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

119 φυσίγγια

πέντε οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών

επτά ζυγαριές ακριβείας

ασύρματους

κινητά τηλέφωνα

περισσότερα από 14.500 ευρώ σε μετρητά

Κέρδη άνω των 900.000 ευρώ

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.