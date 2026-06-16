Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «σκληρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, τα οποία φέρονται να είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, παρότι σύμφωνα με κρατικά μέσα είχε ανακοινωθεί συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Εάν ο παιδοκτόνος στρατός του σιωνιστικού καθεστώτος δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο, θα πρέπει να περιμένει σκληρή απάντηση από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», προειδοποίησε ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια, σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Irib.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσίασε, το Ισραήλ φέρεται να έχει παραβιάσει την εκεχειρία στον Λίβανο 84 φορές από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία, τη Δευτέρα.

Ο Πεζεσκιάν λέει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αφήσει αυτήν την ευκαιρία «ανεκμετάλλευτη»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν περιέγραψε σήμερα τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του.

«Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται μετριοπαθής, έχει ταχθεί κατ’ επανάληψη υπέρ της διπλωματίας και έχει υποστηρίξει τη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα πως η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα της χώρας του, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή.

Λόγω των διεθνών κυρώσεων, το Ιράν βρίσκεται εδώ και χρόνια στη δίνη σοβαρής οικονομικής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη ευελπιστεί σε άρση των κυρώσεων, που θα είχε ως συνέπεια την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Η Χεζμπολάχ θεωρεί πως το Ιράν δεν θα υπογράψει οριστική συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σήμερα πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσινγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε πως η συνεχιζόμενη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο θα αποτελούσε παραβίαση του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν εδάφη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ύστερα από τρεις μήνες αεροπορικών επιδρομών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, αφότου η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο αποκλιμακώθηκαν μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο δεν σταμάτησαν εντελώς και το Ισραήλ ξεκαθάρισε πως θα διατηρήσει στρατεύματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σήμερα το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ γνωστοποίησε πως, εξ όσων γνωρίζει, το Ιράν θα έθετε την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο ως προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης (MoU) την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο αυτών θα μπουν στο μικροσκόπιο κρίσιμα ζητήματα, όπως το τι μέλλει γενέσθαι με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο», δήλωσε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέμεινε νωρίτερα πως «χωρίς την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων» από τον νότιο Λίβανο, «δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη «παραβίαση του μνημονίου».