Νέο δημοσίευμα με έντονο ανθελληνικό τόνο φιλοξενεί το τουρκικό A Haber, κατηγορώντας την Αθήνα ότι επιχειρεί να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την στρέψει εναντίον της Τουρκίας.

Με τίτλο «Σκιά της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια: Η Αθήνα σέρνει την ΕΕ σε πόλεμο;», το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι, ενώ η Ευρώπη αναζητά νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και ενισχύει τη σημασία της σχέσης με την Τουρκία, η Ελλάδα προσπαθεί να παρουσιάσει την Άγκυρα ως απειλή.

Το δημοσίευμα εντάσσεται στο ευρύτερο τουρκικό αφήγημα που εμφανίζει την Ελλάδα ως χώρα η οποία «επενδύει» στην ένταση, προκειμένου να εξασφαλίζει στήριξη από τις Βρυξέλλες, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα ενοχλείται από την προσέγγιση Ευρώπης – Τουρκίας»

Σύμφωνα με το A Haber, η Ευρώπη βρίσκεται σε περίοδο αναζήτησης νέας στρατηγικής ασφάλειας, λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, της ενεργειακής κρίσης, του μεταναστευτικού και της μειούμενης αμερικανικής στήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι η Τουρκία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τόσο λόγω γεωγραφικής θέσης όσο και λόγω στρατιωτικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Το άρθρο αναφέρει ότι η προσέγγιση Βρυξελλών – Άγκυρας προκαλεί «σοβαρή ενόχληση» στην Αθήνα, την οποία κατηγορεί ότι έχει οικοδομήσει την εξωτερική της πολιτική πάνω στο αφήγημα της «τουρκικής απειλής».

Επίθεση στην ελληνική αμυντική πολιτική

Το A Haber στρέφεται και κατά της αύξησης των ελληνικών αμυντικών δαπανών, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα κάθε στρατιωτική συμφωνία και κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα δικαιολογείται με επίκληση της Τουρκίας.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Αθήνα παρουσιάζει την ενίσχυση των σχέσεων με τη Γαλλία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολιτική «ανεξαρτησίας», ενώ στην πραγματικότητα, κατά το τουρκικό μέσο, αυξάνει την εξάρτησή της από ξένες δυνάμεις.

Η τουρκική ανάλυση επιχειρεί έτσι να αντιστρέψει το ελληνικό επιχείρημα περί αποτρεπτικής ισχύος, παρουσιάζοντας την Ελλάδα όχι ως χώρα που θωρακίζεται απέναντι σε απειλές, αλλά ως παράγοντα που εισάγει ένταση στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Η Αθήνα ψάχνει κοινό εχθρό»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο επιχείρημα ότι η Ελλάδα επιχειρεί να μετατρέψει τις διμερείς διαφορές με την Τουρκία σε ευρωπαϊκό ζήτημα.

Το A Haber γράφει ότι, ενώ οι Βρυξέλλες αναζητούν κοινά συμφέροντα με την Άγκυρα, η Αθήνα προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα ενός «κοινού εχθρού».

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η Ευρώπη έχει ανάγκη από νέους ενεργειακούς διαδρόμους, ασφαλείς εμπορικές οδούς, σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεργασία με την Τουρκία, όχι από νέες εστίες κρίσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το δημοσίευμα εμφανίζει την Ελλάδα ως εμπόδιο στην ευρωπαϊκή στρατηγική προσαρμογή και την Τουρκία ως αναγκαίο εταίρο για τη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της ηπείρου.

Η αναφορά στον Ερντογάν και τον διάλογο

Στο τέλος του άρθρου, το A Haber επικαλείται δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ του διαλόγου με την Ελλάδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στο Αιγαίο είναι δύσκολα, αλλά μπορούν να επιλυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει καλή πίστη, διάλογος και πολιτική βούληση.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του τουρκικού δημοσιεύματος να εμφανίσει την Άγκυρα ως δύναμη «λογικής και διαλόγου» και την Αθήνα ως πλευρά που, κατά την τουρκική ανάγνωση, επιδιώκει να φορτίσει την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Το μήνυμα πίσω από το δημοσίευμα

Το δημοσίευμα δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επίθεση κατά της Ελλάδας. Αντανακλά την προσπάθεια της Τουρκίας να κεφαλαιοποιήσει τη νέα συζήτηση στην Ευρώπη για άμυνα, ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία.

Η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως απαραίτητος εταίρος της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η αμερικανική εγγύηση ασφαλείας θεωρείται λιγότερο δεδομένη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάζεται από το τουρκικό μέσο ως χώρα που «σκιάζει» την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επειδή επιμένει να θέτει το ζήτημα της τουρκικής απειλής.

Πίσω από την έντονη ρητορική, το πραγματικό διακύβευμα είναι σαφές: η Τουρκία θέλει να μπει στο κέντρο της νέας ευρωπαϊκής αμυντικής εξίσωσης, ενώ επιχειρεί να αποδυναμώσει τα ελληνικά επιχειρήματα στις Βρυξέλλες.