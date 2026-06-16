Δεδομένη θεωρείται από τον Τύπο της χώρας η αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από την εθνική Πορτογαλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε το 2023 και το συμβόλαιό του λήγει τον προσεχή Ιούλιο και δεν θα ανανεωθεί, σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ. Όχι επειδή δεν θέλει η ομοσπονδία, αλλά επειδή δεν το επιθυμεί ο ίδιος.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Μαρτίνεθ, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Πορτογαλία κατέκτησε το Nations League το 2025, έχει αποφασίσει να αποχωρήσει μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026, θεωρώντας πως ήρθε η ώρα για μια νέα ομάδα.

Προτεραιότητά του είναι η επιστροφή στην Premier League, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε Σουόνσι, Γουίγκαν και Έβερτον, χωρίς όμως να αποκλείει και το ενδεχόμενο να αναλάβει άλλη εθνική ομάδα, αν δεν βρει κάποια καλή πρόταση από το αγγλικό πρωτάθλημα.