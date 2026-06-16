Σε κέντρο φιλοξενίας για κατατρεγμένα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχει μετατρέψει μέρος της προσωπικής του ιδιοκτησίας ο πρίγκιπας Manvendra Singh Gohil, ο οποίος επέλεξε να προσφέρει στέγη, ιατροφαρμακευτική φροντίδα και επαγγελματικά εφόδια σε ανθρώπους που εκδιώχθηκαν από το περιβάλλον τους.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς διαδρομής που ξεκίνησε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, όταν οι ίδιοι του οι γονείς, στην προσπάθειά τους να μεταβάλουν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, τον ανάγκασαν να υποστεί αναποτελεσματικές και τραυματικές ιατρικές και θρησκευτικές διαδικασίες.

Η πίεση της οικογένειάς του είχε οδηγήσει αρχικά τον Ινδό γαλαζοαίματο σε έναν συμβατικό γάμο με μια πριγκίπισσα το 1991, ο οποίος κατέρρευσε οριστικά μετά από έναν χρόνο χωρίς να ολοκληρωθεί, προκαλώντας του σοβαρό νευρικό κλονισμό.

Η δημόσια αποκάλυψη και οι ακραίες αντιδράσεις στην Ινδία

Η κατάσταση κλιμακώθηκε το 2006, όταν ο Manvendra Singh Gohil αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά σε τοπικό έντυπο για την προσωπική του αλήθεια, γινόμενος ο πρώτος στην παγκόσμια ιστορία με αυτή την καταγωγή που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση.

Η κοινωνία της πόλης του αντέδρασε βίαια προχωρώντας σε κάψιμο ομοιωμάτων του στους δρόμους, ενώ οι γονείς του τον αποκλήρωσαν και του αφαίρεσαν κάθε δικαίωμα στη βασιλική περιουσία, με τον πατέρα του πάντως να προσεγγίζει ξανά τον γιο του αρκετά χρόνια αργότερα.

Αντί να απομακρυνθεί από τη χώρα, ο ίδιος παρέμεινε ενεργός ιδρύοντας το Lakshya Trust, έναν φορέα προστασίας που εστιάζει στην ενημέρωση γύρω από τον ιό HIV και στην κοινωνική στήριξη.

Η διεθνής εμβέλεια και η ιστορική δικαστική απόφαση

Η δραστηριότητά του προκάλεσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, με αποτέλεσμα ο Manvendra Singh Gohil να βρεθεί τρεις φορές στο πλατό της εκπομπής της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η διεθνής αυτή προβολή ενίσχυσε τη θέση του στο εσωτερικό της Ινδίας, επιτρέποντάς του να ηγηθεί των δικαστικών διεκδικήσεων που κατέληξαν στην ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2018 για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στη χώρα, με τον ίδιο να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δράση του ενάντια στις κοινωνικές διακρίσεις.