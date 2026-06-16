«Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς συμμετοχή», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, απευθύνοντας από το Βερολίνο κάλεσμα προς τους Έλληνες του εξωτερικού να προσέλθουν στις κάλπες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Λοβέρδος εμφανίστηκε βέβαιος για επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις, καθώς, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, σημείωσε πως σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας, η Ελλάδα θα απαντήσει αποφασιστικά στο πεδίο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Λοβέρδος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας του Βερολίνου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους. Η ελληνική διασπορά στη Γερμανία, ανέφερε, αριθμεί περισσότερα από 530.000 άτομα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατόχους ελληνικής ιθαγένειας και στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. «Η ψήφος φέρνει τις ελληνικές κοινότητες πιο κοντά στην πατρίδα και συνιστά μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με Έλληνες ανταποκριτές. Πρόσθεσε ακόμη ότι θα υπάρξει και διαφημιστική καμπάνια για την προσέλκυση ψηφοφόρων, με στόχο έναν αριθμό άνω των 100.000.

Ερωτώμενος σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα της διαδικασίας, ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει την σχετική πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να «ανοίξει» στο τέλος του μήνα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εάν προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα διά ζώσης ή με επιστολική ψήφο. Σε όποια περιοχή εκδηλωθεί ενδιαφέρον άνω των 30 ατόμων για ψήφο με φυσική παρουσία, θα καταβληθεί προσπάθεια να στηθεί κάλπη, διευκρίνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστολική ψήφο, κάνοντας λόγο για «απολύτως διασφαλισμένη διαφάνεια» στη διαδικασία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις γύρω από το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα, ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκλογές δεν θα διενεργηθούν άμεσα και τις τοποθέτησε στον Μάρτιο του 2027. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, είπε, είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. «Δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός ο οποίος να μπορεί να προβάλει ως αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και την τελευταία στιγμή ακόμη και οι ενδεχομένως αναποφάσιστοι μέχρι τώρα ψηφοφόροι της ΝΔ θα επιλέξουν και πάλι τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι η πιο ασφαλής επιλογή από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό», εκτίμησε. Σχετικά με την πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με ατζέντα κυρίως θέματα διπλωματίας και άμυνας, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο και άδικο να ασκηθεί κριτική στην κυβέρνηση στους τομείς εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. «Πρόκειται για το καλύτερο κομμάτι του κυβερνητικού έργου», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε ενδεικτικά στην συνεργασία 3+1, στον κάθετο διάδρομο, στην άρνηση των ΗΠΑ να εγκρίνουν πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, στην αποστολή της φρεγάτας Belharra «Κίμων» στην Κύπρο και στην εγκατάσταση πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, μιλώντας για «μια δυναμική την οποία δεν είχαμε» κατά το παρελθόν και η οποία «έχει στριμώξει την ‘Αγκυρα» που αντιδρά σε όλα αυτά με το νομοσχέδιο για την «Γαλάζια Πατρίδα». Ο κ. Λοβέρδος προέβλεψε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο θα καθυστερήσει, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση, η οποία δεν συμφέρει κανέναν. «Εάν συμβεί κάτι το οποίο παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή την εθνική μας κυριαρχία, εμείς θα αντιδράσουμε επί του πεδίου. Η Ελλάδα θα προστατεύσει την κυριαρχία της με βάση το διεθνές δίκαιο – και το ξέρουν πια πολύ καλά οι Τούρκοι», υπογράμμισε.

Παρουσία του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα απόψε τα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας για τους δωρητές του οικοπέδου επί του οποίου χτίστηκε το νέο κτήριο της πρεσβείας, Γρηγορίου Πάικου και Νικολάου Μποσταντζόγλου, ενώ ακολούθησε μουσική βραδιά με ρεμπέτικη μουσική από τον Σπύρο Πολυκανδριώτη και το συγκρότημά του, σε διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ