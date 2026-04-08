Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», φιλοξενήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, ο ίδιος τοποθετήθηκε για το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί κανονικά η αποστολή στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Τα δεδομένα αλλάζουνε από τη μια στιγμή στην άλλη. Χθες το βράδυ ερχόταν η καταστροφή του κόσμου ολόκληρου, του Ιράν. Σήμερα έχουμε εκεχειρία. Το βέβαιο είναι πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Αυτό που λέω είναι πως η πρόθεση μας είναι να πάμε κανονικά στην Ιερουσαλήμ όπως κάθε χρόνο, για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Το Σάββατο θα πάμε στην Ιερουσαλήμ. Θα πάω ως επικεφαλής ολιγομελούς αντιπροσωπείας και σκοπός είναι να πάρουμε το Άγιο Φως από τα χέρια του Πατριάρχη Ιεροσολήμων, και θα το μεταφέρουμε στην Αθήνα, όπου με ειδικές πτήσεις ή με πτήσεις γραμμής σε 17 μεγάλες πόλεις της Ελλάδος για να πάει σε ολους τους Έλληνες, να κάνουμε Πάσχα. Γιατί το Άγιο Φως για εμας τους Έλληνες τους Ορθοδόξους είναι μεγάλης σημασίας αφού συμβολίζει την Ανάσταση, του Ιησού Χριστού και είναι η κορυφαία στιγμή του Ελληνισμού.»